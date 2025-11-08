Corazón Serrano dejó perplejo al público de Yarita Lizeth al no presentarse en el escenario durante el concierto por el 15 aniversario de la cantante puneña, a pesar de haber sido anunciados como uno de los invitados estelares. La ausencia del popular grupo de cumbia generó sorpresa y comentarios entre los asistentes.

Sin embargo, días después de este episodio, las integrantes de Corazón Serrano se reencontraron públicamente con la querida 'Chinita del Amor', quien las sorprendió al ingresar al set de 'Esta noche'.

Cantantes de Corazón Serrano se reencuentran con Yarita Lizeth

El esperado encuentro tuvo lugar en el set del programa conducido por La Chola Chabuca para América TV, donde Lesly Águila, Briela Cirilo, Kiara Lozano y Milagros Díaz participaron junto al carismático animador Dani Daniel. Las voces femeninas de la orquesta liderada por Edwin Guerrero se encontraban ofreciendo una amena entrevista cuando Ernesto Pimentel anunció que les tenía preparada una sorpresa.

Acto seguido, Yarita Lizeth apareció bajo los reflectores interpretando el mix que cantó junto a Lesly y Milagros durante el 32 aniversario de Corazón Serrano, evento en el que brilló como una de las invitadas especiales en el multitudinario concierto realizado en el Estadio de San Marcos. Ante la sorpresiva presencia de la cantante puneña, las cámaras captaron de inmediato la reacción de las integrantes, quienes no pudieron ocultar su asombro, según el avance de la edición, que será transmitida completa este sábado 8 de noviembre.

¿Por qué Corazón Serrano no cantó en el concierto de Yarita Lizeth?

Aunque la participación de Corazón Serrano en el aniversario de Yarita Lizeth había sido anunciada con gran expectativa, el grupo finalmente no subió al escenario, lo que generó diversas reacciones en redes sociales. Ante lo ocurrido, Edwin Guerrero, líder de la agrupación, aclaró que sí estuvieron presentes en el evento y preparados para su presentación.

"Nosotros aceptamos con gusto la invitación para estar en su concierto, pero no sé si fue un tema de desorganización por parte de la producción o de quién dependía eso, aunque Yarita Lizeth no tuvo nada que ver. Estábamos programados de 2.00 a 4.00 de la mañana", explicó. Según detalló, la orquesta piurana estaba lista para cantar en el horario acordado, pero otro grupo fue ubicado en ese espacio por un cambio de último momento, y debido a que tenían previsto viajar a Piura esa misma madrugada, no pudieron esperar.

A pesar del impase, Guerrero descartó cualquier malentendido con la intérprete puneña. Incluso la felicitó por el espectáculo: "Una artista folclórica que está apostando por cosas nuevas. Tremendo escenario, tremenda producción. Le deseo toda la felicidad del mundo".