Orquesta Zafiro Sensual se salva tras sufrir fuerte accidente de tránsito: "Gracias a Dios por cuidarnos"

El grupo de cumbia Zafiro Sensual estuvo a punto de vivir una tragedia en la ciudad de Pacanguilla este 17 de noviembre. Bus en el que se transportaban los integrantes resultó con serios daños.

Así quedó el bus de la orquesta Zafiro Sensual tras accidente la mañana del lunes 17 de noviembre. Foto: Facebook/Zafiro Sensual
Así quedó el bus de la orquesta Zafiro Sensual tras accidente la mañana del lunes 17 de noviembre. Foto: Facebook/Zafiro Sensual

La orquesta Zafiro Sensual estuvo a punto de vivir una tragedia en la ciudad de Pacanguilla, ubicada en la región de La Libertad, luego de que el vehículo que trasladaba a sus integrantes sufriera un fuerte accidente de tránsito en horas de la mañana de este lunes 17 de noviembre. El impacto generó alarma inmediata entre sus seguidores, quienes comenzaron a difundir mensajes de preocupación en redes sociales ante la falta de información oficial.

La tensión creció conforme circulaban versiones sobre el estado de los músicos, hasta que la agrupación piurana decidió pronunciarse para aclarar lo ocurrido. En su comunicado, confirmaron que todos se encuentran a salvo y que el suceso solo ocasionó daños materiales.

Falleció Walter León a los 72 años, referente de la cumbia peruana y compositor de los éxitos 'Colegiala' y 'El arbolito'

lr.pe
Así quedó el bus de la orquesta Zafiro Sensual tras accidente. Foto: Facebook/Zafiro Sensual

Así quedó el bus de la orquesta Zafiro Sensual tras accidente. Foto: Facebook/Zafiro Sensual

Así quedó el bus de la orquesta Zafiro Sensual tras accidente. Foto: Facebook/Zafiro Sensual

Así quedó el bus de la orquesta Zafiro Sensual tras accidente. Foto: Facebook/Zafiro Sensual

Orquesta Zafiro Sensual se pronuncia sufrir accidente

"Gracias a Dios por cuidarnos siempre", expresó Zafiro Sensual en su mensaje difundido en redes sociales. La agrupación de Dennys Quevedo detalló que, pese al impacto, ninguno de sus miembros sufrió lesiones. "Ante las diferentes publicaciones en redes sociales y los mensajes que venimos recibiendo sobre el estado de nuestro personal, les informamos que gracias a Dios todos nos encontramos bien, y solamente han sido daños materiales como consecuencia de lo sucedido", señalaron.

La orquesta de cumbia peruana también agradeció el apoyo de sus seguidores. "Agradecemos sus muestras de afecto, cariño y respaldo que nos brindan siempre", añadieron en su comunicado. Con este mensaje, Zafiro Sensual buscó transmitir tranquilidad a su público en medio de la adversidad que enfrentaron.

Cantante venezolano Carlos Baute desea incursionar en la cumbia peruana y colaborar con Grupo 5: Voy a hacerles bailar

lr.pe

No es la primera vez que Zafiro Sensual sufre un accidente

Este episodio en Pacanguilla no es el único que ha puesto en riesgo a la orquesta. En diciembre de 2024, el bus que trasladaba a Zafiro Sensual hacia una presentación en Chaglla, Huánuco, estuvo a punto de caer a un abismo de más de 200 metros en la peligrosa bajada de Umari.

Según los reportes de aquel momento, el vehículo perdió estabilidad en un tramo angosto, generando pánico entre los músicos y pasajeros. La tragedia fue evitada gracias a la pericia del conductor, quien logró maniobrar y estabilizar la unidad en el instante más crítico. Al igual que en Pacanguilla, no se registraron heridos.

