El artista venezolano expresa su deseo de incursionar en la cumbia peruana y colaborar con Grupo 5, destacando su aprecio por el folklore local. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

El artista Carlos Baute sorprendió a sus miles de fanáticos al llegar al Perú para disfrutar de sus paisajes y deliciosos potajes. El cantante venezolano también aprovechó para reencontrarse con la prensa local para hablar de su última producción, del éxito de su tema ‘Colgando en tus manos’ junto con Marta Sánchez y de sus deseos de colaborar con el Grupo 5.

Durante una reciente charla con el programa ‘Moodcast’, Carlos Baute fue consultado sobre la posibilidad de colaborar con algún artista peruano y también sobre una renovada versión de ‘Colgando en tus manos’, la canción que le abrió puertas por diversos países del mundo.

¿Carlos Baute hará una cumbia con Grupo 5?



Durante su estadía por nuestro país, Carlos Baute expresó su entusiasmo de incursionar en la cumbia peruana y colaborar con la agrupación liderada por Christian Yaipén. “Lo quiero (...) me encanta. Me encanta el folklore de los países, no hay nada más lindo. Me encantaría hacer una cumbia, obviamente aquí. No sé si con el Grupo 5, hay varios. Y me encantaría, voy a hacerles bailar una cumbia, una cumbia peruana”, manifestó.

Asimismo, el artista nacido en Caracas no descartó que esa posible colaboración sea una versión de ‘Colgando en tus manos’. “Ya me han nombrado el top 5 aquí. Son muchos los que tocan la cumbia peruana y ya también sería que ellos quieran trabajar conmigo”, añadió entre risas.

Carlos Baute presenta su tema ‘Quién menor que tú’



Carlos Baute estrena su nuevo sencillo ‘Quién mejor que tú’, una canción que rinde homenaje al amor real, a esas conexiones que llegan para quedarse y transforman la vida. Con su sello romántico y un sonido renovado, el venezolano de 51 años vuelve a emocionar con una historia hecha para dedicar.

El tema fue compuesto junto al reconocido productor colombiano Andrés Castro, uno de los nombres más influyentes de la música latina contemporánea y colaborador habitual de figuras como Carlos Vives, Shakira y Sebastián Yatra. La colaboración surgió durante un viaje a Miami, donde ambos artistas se reencontraron en el estudio y dieron forma a una idea sencilla pero poderosa. “Si no hay nadie como tú, entonces, ¿quién mejor que tú? Es una canción de amor pensada para esas personas que nos enamoran y con las que soñamos compartir el camino”, explica Baute.

