Falleció Walter León a los 72 años, referente de la cumbia peruana y compositor de los éxitos ‘Colegiala’ y 'El arbolito'

Walter Leon fue el creador de grandes éxitos de la cumbia peruana. | Foto: Apdayc/YouTube

Walter Leon fue el creador de grandes éxitos de la cumbia peruana. | Foto: Apdayc/YouTube

Walter León Aguilar, autor de ‘Colegiala’ y diversas canciones de cumbia peruana, falleció hoy, 11 de noviembre, según un comunicado publicado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Su legado, tanto nacional como internacional, perduró durante las últimas décadas.

‘Colegiala’: mundialmente conocido y más de cinco mil versiones

La canción ‘Colegiala’ es considerada la obra más famosa de Walter León. El tema acumuló más de cinco mil versiones registradas en distintos países, lo que lo convirtió en una de las piezas peruanas con mayor número de reinterpretaciones, tal como afirmó la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) en un reciente comunicado. Su uso en la campaña de una marca internacional de café permitió, además, que la melodía ingresara a otros mercados.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Walter León destacó en la música tropical peruana por también componer canciones como: ‘El ambulante’, ‘Flor de un día’ o ‘Provinciana’. Incluso Johnny Orosco y su Grupo Néctar popularizaron algunos de sus temas, como ‘Baile de la cumbia’, ‘Es tu problema’, ‘Muchachita’ y ‘El arbolito’. Estas piezas fueron difundidas por agrupaciones locales y cadenas de radio durante los años 2000.

León también fue director de la agrupación ‘Walter León y Los Ilusionistas’, con la que desarrolló diversos proyectos musicales.

APDAYC confirmó el fallecimiento de Walter León

La APDAYC, quien cautela los derechos musicales del compositor peruano, difundió información sobre su fallecimiento en redes sociales, destacó los títulos de su repertorio registrado y brindó sus condolencias a la familia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso. Su trayectoria permanece documentada en catálogos de compositores y registros autorales del país.