HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Espectáculos

Falleció Walter León a los 72 años, referente de la cumbia peruana y compositor de los éxitos ‘Colegiala’ y 'El arbolito'

León también fue director de 'Walter León y Los Ilusionistas' y sus obras, actualmente, corresponden a un legado importante en la música tropical peruana.

Walter Leon fue el creador de grandes éxitos de la cumbia peruana.
Walter Leon fue el creador de grandes éxitos de la cumbia peruana. | Foto: Apdayc/YouTube

Walter León Aguilar, autor de ‘Colegiala’ y diversas canciones de cumbia peruana, falleció hoy, 11 de noviembre, según un comunicado publicado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Su legado, tanto nacional como internacional, perduró durante las últimas décadas.

PUEDES VER: Grupo 5 emociona al hacer pedido público a Siwon para que lancen una cumbia con SUPER JUNIOR: "¡Hagamos realidad esta colaboración!"

lr.pe

‘Colegiala’: mundialmente conocido y más de cinco mil versiones

La canción ‘Colegiala’ es considerada la obra más famosa de Walter León. El tema acumuló más de cinco mil versiones registradas en distintos países, lo que lo convirtió en una de las piezas peruanas con mayor número de reinterpretaciones, tal como afirmó la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) en un reciente comunicado. Su uso en la campaña de una marca internacional de café permitió, además, que la melodía ingresara a otros mercados.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Walter León destacó en la música tropical peruana por también componer canciones como: ‘El ambulante’, ‘Flor de un día’ o ‘Provinciana’. Incluso Johnny Orosco y su Grupo Néctar popularizaron algunos de sus temas, como ‘Baile de la cumbia’, ‘Es tu problema’, ‘Muchachita’ y ‘El arbolito’. Estas piezas fueron difundidas por agrupaciones locales y cadenas de radio durante los años 2000.

León también fue director de la agrupación ‘Walter León y Los Ilusionistas’, con la que desarrolló diversos proyectos musicales.

PUEDES VER: Arrojan explosivo en local donde se presentará La Bella Luz, en La Libertad

lr.pe

APDAYC confirmó el fallecimiento de Walter León

La APDAYC, quien cautela los derechos musicales del compositor peruano, difundió información sobre su fallecimiento en redes sociales, destacó los títulos de su repertorio registrado y brindó sus condolencias a la familia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso. Su trayectoria permanece documentada en catálogos de compositores y registros autorales del país.

Notas relacionadas
Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

LEER MÁS
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS
Muere el popular salsero peruano Johan Mora y su bailarina tras presunto atentado en el Callao

Muere el popular salsero peruano Johan Mora y su bailarina tras presunto atentado en el Callao

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

LEER MÁS
Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

LEER MÁS
Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma

Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma

LEER MÁS
¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025