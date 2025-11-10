Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López y deja curioso mensaje: “Invito a todas las esposas a comunicarse conmigo”

¡Volvieron a enfrentarse! Pamela Franco usó una transmisión en vivo en TikTok para lanzar una fuerte indirecta hacia Pamela López, quien recientemente mostró un gesto de desagrado al ver una imagen de Christian Cueva. En respuesta, la pareja del futbolista expresó: “Hay gente activada de Trujillo, por favor, por aquí y creer que porque te vienes a otra ciudad crees que la gente se va a olvidar de lo que hiciste en otros lados”.

Durante su transmisión, Pamela Franco continuó con un mensaje que generó sorpresa en redes sociales: “Por favor, invito a todas las cosas que por favor se comuniquen conmigo por mensajes, a todas las dañadas, a todas las magnificadas porque han sido más de cuatro por lo que me han contado”.

Pamela Franco lanza fuerte indirecta a Pamela López y hace pedido especial en redes sociales

El reciente gesto de Pamela López durante un programa de televisión, donde mostró incomodidad al ver una imagen de Christian Cueva, habría sido el detonante para que Pamela Franco decidiera responder desde sus redes. Ante ello, la cumbiambera utilizó su cuenta de TikTok para enviar un mensaje en el que dejó entrever que la trujillana se habría metido en matrimonios cuando vivía en Trujillo.

“Hay gente activada de Trujillo, por favor, por aquí y creer que porque te vienes a otra ciudad crees que la gente se va a olvidar de lo que hiciste en otros lados”, afirmó la pareja del popular 'Aladino'.

Pamela Franco aclara que no "pisará el palito" en peleas con Pamela López

La cumbiambera se comunicó con el programa 'América hoy' a través de WhatsApp para explicar sus declaraciones. “Yo no me enfrento con nadie, se dio un comentario bueno. Salió todo. Quizás fue el empujón para que sacara lo que siente. Pero en fin, todo este tiempo viene refiriéndose de una manera bastante fea, no una, varias veces y yo nada”, manifestó la cantante, dejando en claro que no busca seguir con los enfrentamientos mediáticos.

Además, señaló que no caerá en provocaciones ni permitirá que los conflictos afecten su vida personal ni profesional. “No caeré en el palito porque yo sé cómo es esto. Seguiré con mi música, viviendo en amor y ya. No me amargaré mi vida por nadie (...) sí, la verdad pueden suponer mil cosas, pero la verdad es que uno se cansa más si sabe muchas verdades”, añadió.