Magaly Medina cuestiona la “sutileza” de la canción con la que Pamela López prepara su debut musical
La urraca reaccionó al anuncio de La Clandestina, sencillo de Pamela López, y cuestionó el nombre del tema, que ya generó comentarios por posibles indirectas a Pamela Franco.
Pamela López sigue dando que hablar tras anunciar su incursión en la música. Su primer sencillo, aún sin ser lanzado, ha despertado especulaciones por el título y las posibles referencias que tendría.
La reacción no se hizo esperar por parte de Magaly Medina, quien analizó las declaraciones de “Kittypam” y puso en duda la verdadera “sutileza” del tema. Para la conductora, el nombre elegido por la influencer, que afirma haber compuesto el tema a partir de sus experiencias personales, se vincularía a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva.
Magaly reacciona al nombre del tema musical de Pamela López
En la última emisión de Magaly TV, La Firme, la “urraca” se refirió al debut musical de Pamela López y cuestionó que su primera canción se califique como “sutil”, considerando que el título elegido fue La Clandestina. La conductora señaló que, en medio de tantas indirectas, el nombre por sí solo ya sugiere una dirección clara.
¿Cómo se llama tu canción? ‘La Clandestina’. Si eso no es directo, no sé. A quién se le ocurre. Eso no es sutil, ni elegante ni discreto”, comentó.
Medina también ironizó con que la palabra “clandestina” se popularizó gracias a su propio programa, por lo que bromeó con pedir derechos de autor. Agregó que, en su opinión, presentar una canción con ese título dificulta sostener que no tiene destinataria.
“Si tú haces una canción, el título nomas lo dice todo. Además, esa palabra la comenzamos a usar acá, vamos a pedir derechos de autor también”, señaló.
Pamela López anuncia su tema La Clandestina
La reacción de Magaly surge tras la reciente aparición de Pamela López en el podcast X No Decirlo, donde anunció oficialmente el lanzamiento de su tema La Clandestina. Durante la conversación, la influencer detalló que este proyecto nace de vivencias personales y que no busca atacar a nadie directamente.
“Mi canción es referente a mi experiencia, pero es sutil. No es tanta tiradera. La canción se llama ‘La Clandestina’”, reveló.
Pamela explicó que la letra hecha con un enfoque “sutil” y reiteró que no es parte de temas que resultan ser “tiraderas”. Sin embargo, el nombre del sencillo no pasó desapercibido para los presentadores del programa.