La exbailarina Susy Díaz estará en 'El valor de la verdad' este domingo 9 de noviembre. | Foto: composición LR/Facebook/Beto Ortiz

La mediática excongresista Susy Díaz regresa a 'El valor de la verdad' en una edición que promete fuertes confesiones. En un adelanto del programa, la artista reveló ante el sillón rojo de Beto Ortiz por qué en algún momento rechazó una propuesta para postular a la presidencia del Perú.

Aunque no es la primera vez que se le vincula con nuevas aspiraciones políticas tras su recordado paso por el Congreso, la exbailarina ha sido clara en su decisión de mantenerse al margen. En entrevistas anteriores, ya había mencionado que empresarios le ofrecieron apoyo para una eventual candidatura presidencial. Más recientemente, en octubre de 2025, desmintió su supuesta postulación a la Cámara de Diputados.

Susy Díaz sobre su decisión de no lanzarse a la presidencia del Perú

Durante la grabación de 'El valor de la verdad', Susy Díaz fue consultada sobre su vínculo con la política y declaró: "Para la presidencia, me propusieron". La frase generó una reacción inmediata de Beto Ortiz, quien no ocultó su sorpresa, pese a que ella anteriormente ya había hablado de la oferta. Sin embargo, lo novedoso llegó después, cuando la madre de Flor Polo se sinceró: "No quiero tener problemas, todos los presidentes están perseguidos, presos".

Más adelante, la cantante de 'Vive la vida' hizo una curiosa observación: que recientes mandatarios tenían la letra "l" en su nombre. En ese sentido, ella y Ortiz repasaron una lista de expresidentes peruanos que cumplen esa característica, entre ellos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Dina Boluarte. En tono irónico, Ortiz comentó: "Oye, qué pesadilla. Por eso Keiko no gana", provocando risas en el set.

¿Cuándo sale 'El valor de la verdad' con Susy Díaz?

La edición completa del programa 'El valor de la verdad' con Susy Díaz será transmitida este domingo 9 de noviembre de 2025 a través de Panamericana Televisión. El espacio conducido por Beto Ortiz se emitirá en horario estelar, como es costumbre, y promete revelar más detalles sobre la vida personal y política de la excongresista.

La participación de Susy en el programa ha generado expectativa no solo por sus declaraciones sobre la presidencia, sino también por revelaciones sobre romances con famosas figuras, incluyendo el cantante El General, y su nexo con Vladimiro Montesinos.