HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     
Espectáculos

Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: "Todos los presidentes..."

¡La mediática Susy Díaz regresa a 'El valor de la verdad'! En el programa de Beto Ortiz, hará confesiones sobre su vida personal y su faceta en la política, incluyendo su nexo con Vladimiro Montesinos.

La exbailarina Susy Díaz estará en 'El valor de la verdad' este domingo 9 de noviembre.
La exbailarina Susy Díaz estará en 'El valor de la verdad' este domingo 9 de noviembre. | Foto: composición LR/Facebook/Beto Ortiz

La mediática excongresista Susy Díaz regresa a 'El valor de la verdad' en una edición que promete fuertes confesiones. En un adelanto del programa, la artista reveló ante el sillón rojo de Beto Ortiz por qué en algún momento rechazó una propuesta para postular a la presidencia del Perú.

Aunque no es la primera vez que se le vincula con nuevas aspiraciones políticas tras su recordado paso por el Congreso, la exbailarina ha sido clara en su decisión de mantenerse al margen. En entrevistas anteriores, ya había mencionado que empresarios le ofrecieron apoyo para una eventual candidatura presidencial. Más recientemente, en octubre de 2025, desmintió su supuesta postulación a la Cámara de Diputados.

TE RECOMENDAMOS

LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¡Confirmado! Susy Díaz estará en ‘Camina con la Loba’ y acompañará a Shakira en el Estadio Nacional

lr.pe

Susy Díaz sobre su decisión de no lanzarse a la presidencia del Perú

Durante la grabación de 'El valor de la verdad', Susy Díaz fue consultada sobre su vínculo con la política y declaró: "Para la presidencia, me propusieron". La frase generó una reacción inmediata de Beto Ortiz, quien no ocultó su sorpresa, pese a que ella anteriormente ya había hablado de la oferta. Sin embargo, lo novedoso llegó después, cuando la madre de Flor Polo se sinceró: "No quiero tener problemas, todos los presidentes están perseguidos, presos".

Más adelante, la cantante de 'Vive la vida' hizo una curiosa observación: que recientes mandatarios tenían la letra "l" en su nombre. En ese sentido, ella y Ortiz repasaron una lista de expresidentes peruanos que cumplen esa característica, entre ellos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Dina Boluarte. En tono irónico, Ortiz comentó: "Oye, qué pesadilla. Por eso Keiko no gana", provocando risas en el set.

PUEDES VER: Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': revive las dolorosas confesiones de la actriz cómica sobre Pedro Loli y Luisito Sánchez

lr.pe

¿Cuándo sale 'El valor de la verdad' con Susy Díaz?

La edición completa del programa 'El valor de la verdad' con Susy Díaz será transmitida este domingo 9 de noviembre de 2025 a través de Panamericana Televisión. El espacio conducido por Beto Ortiz se emitirá en horario estelar, como es costumbre, y promete revelar más detalles sobre la vida personal y política de la excongresista.

La participación de Susy en el programa ha generado expectativa no solo por sus declaraciones sobre la presidencia, sino también por revelaciones sobre romances con famosas figuras, incluyendo el cantante El General, y su nexo con Vladimiro Montesinos.

Notas relacionadas
¿Quién es Melanie Martínez, la madre de la hija mayor de Christian Domínguez, y por qué el cantante la denunció?

¿Quién es Melanie Martínez, la madre de la hija mayor de Christian Domínguez, y por qué el cantante la denunció?

LEER MÁS
¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

LEER MÁS
Rebeca Escribens indignada tras demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez: "Esas son las consecuencias..."

Rebeca Escribens indignada tras demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez: "Esas son las consecuencias..."

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

LEER MÁS
La ‘Uchulú’ sorprende al someterse a cirugía de trasplante de cabello y presume su nueva imagen: “Una nueva versión de mí”

La ‘Uchulú’ sorprende al someterse a cirugía de trasplante de cabello y presume su nueva imagen: “Una nueva versión de mí”

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

LEER MÁS
Luciana Fuster se pronuncia tras lo que pasó entre Mr. Nawat y miss México: ''Hay una mujer con sueños, emociones y dignidad''

Luciana Fuster se pronuncia tras lo que pasó entre Mr. Nawat y miss México: ''Hay una mujer con sueños, emociones y dignidad''

LEER MÁS
Ana Siucho impacta al dedicar tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: “Te quiero”

Ana Siucho impacta al dedicar tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: “Te quiero”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Espectáculos

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Melany Martínez responde indignada tras denuncia de Christian Domínguez por los TikToks de su hija mayor contra él: "Esto es un abuso"

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija mayor, por violencia psicológica y ella responde: "Qué manera tan baja"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025