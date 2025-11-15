Stiven Franco de La Bella Luz causa furor al mostrar su entrenamiento vocal corriendo: "Talento de sobra"

Stiven Franco, cantante de La Bella Luz, está causando furor en TikTok luego de que se viralizó un video en el que muestra su exigente entrenamiento vocal. En las imágenes, el joven aparece corriendo mientras canta sin perder el tono ni el control de su voz, algo que dejó a miles de usuarios sorprendidos. El clip superó los 2 millones de vistas y generó cientos de comentarios, destacando su disciplina y su notable capacidad para mantener la afinación incluso en movimiento.

Stiven Franco sorprende en TikTok con su talento vocal

En el video viral de TikTok, Stiven demuestra un dominio vocal que pocos esperaban. Interpreta una popular canción de Armonía 10 y suena tan limpio que varios espectadores aseguraron que era un fondo musical. Sin embargo, se trataba de su voz completamente en vivo, incluso mientras corría dentro de un salón acompañado por su profesora de canto.

El público presente también quedó impresionado al ver cómo lograba sostener las notas sin esfuerzo aparente. El talento del joven quedó aún más claro cuando muchos usuarios señalaron que este tipo de entrenamiento explica por qué en el escenario canta y baila con tanta naturalidad. "Ahora entendemos por qué ese muchacho canta y baila como si nada", "Talento de sobra", fueron una de las reacciones más repetidas.

¿Quién es Stiven Franco y cómo se hizo famoso?

Stiven Franco, cantante peruano, se hizo conocido desde niño al demostrar su talento en 'La Voz Kids', donde sorprendió con el tema ranchero 'Volver, volver' y avanzó en el concurso primero junto al equipo de Christian Yaipén y luego bajo la guía de Joey Montana, llegando hasta la semifinal gracias a sus potentes interpretaciones.

Tras un tiempo fuera de la televisión, reapareció cantando cumbia con versiones de 'La duda' de Armonía 10 y un homenaje a Edwin Alcántara, lo que permitió que varias orquestas se fijaran en él. Fue así como pasó por la agrupación de Liz Garay, donde ganó popularidad con temas como 'Mix siento un dolor' y 'Mix mi vecina', hasta finalmente ser fichado por La Bella Luz, donde continúa destacando con canciones como “Coqueta”.