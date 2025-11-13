Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

La tiktoker Maribel Agüero, conocida por compartir consejos de limpieza y recetas de loncheras saludables, conmovió a sus seguidores al revelar que, después de 15 años de esfuerzo y sacrificio, logró cumplir uno de sus mayores sueños. La creadora de contenido mostró la compra de su casa propia y dio detalles de su experiencia tras comunicarlo a sus familiares. La historia, compartida en TikTok, acumula más de 2 millones de visualizaciones.

Tiktoker Maribel Agüero cumple su sueño de comprar su casa propia

De acuerdo a la tiktoker Maribel Agüero, comprar su casa propia fue un sueño que anheló por muchos años y para ello tuvo que realizar varios sacrificios. Cabe resaltar, que la creadora de contenido era muy popular en la plataforma de TikTok por mostrar parte de su rutina y el cuidado de su casita que no contaba con luz y agua.

"Después de muchos años de madrugar y trabajar junto a mi esposo, por fin lo logramos. Nos compramos nuestra casita, un lugar donde viviremos mejor con nuestros hijos. Vivimos más de 15 años en el cerrito y aunque fueron años duros, nunca dejamos de soñar", comentó en redes sociales.

La creadora de contenido agradeció a sus seguidores por acompañarla en el proceso, y explicó que antes de mudarse decidió remodelar y pintar su nuevo hogar para hacerlo tal como lo soñaron.

"Este logro es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra unión y de no rendirnos jamás. Porque cuando uno sueña y trabaja con el corazón, los milagros llegan", expresó la tiktoker, quien aseguró que falta poco para mudarse definitivamente a su nueva casa.

Al respecto, decenas de usuarios felicitaron a la creadora de contenido y muchos resaltaron que no es necesario exponer todo en redes, los mejores resultados se logran en silencio. "A eso le llamo avanzar en silencio", "Las cosas salen mejor sin decirlo", "Mucha gente los criticaba cuando se compraron su auto, mientras ellos ya estaban comprando su casa, me alegro por ustedes", "Superación y esfuerzo con un gran resultado, felicidades", reaccionaron cibernautas.