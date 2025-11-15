Paco Bazán vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Melissa Linares, madre de su última hija, confirmara públicamente que mantuvo una relación extramatrimonial con el exfutbolista mientras él aún estaba casado con Janice. Aunque el exfutbolista negó inicialmente la versión de la joven odontóloga, reapareció en su programa 'El deportivo en otra cancha' con un mensaje cargado de fe.

La declaración del conductor se dio después de que un vidente invitado a su programa afirmara que Paco Bazán estaría “protegido” de quienes buscan perjudicar su imagen, ya que en los últimos días, Melissa Linares lo acusó de incumplir la pensión de alimentos y ser un padre ausente en la vida de la pequeña.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Paco Bazán manda mensaje tras confesión de la madre de su hija sobre relación extramatrimonial

En medio de la controversia generada por Melissa Linares, quien afirmó haber mantenido un romance extramatrimonial con Paco Bazán hasta noviembre de 2022, el conductor reapareció en su programa con una actitud relajada y sonriente. La presencia del tarotista Uriel, invitado especial del último viernes 14 de noviembre, marcó un momento inesperado cuando el vidente advirtió en vivo que fuerzas externas estarían intentando destruir la imagen del exfutbolista.

Según el tarotista, Paco Bazán estaría “protegido por un ángel” y muy pronto “toda la verdad saldrá a la luz”. Frente a ello, el exarquero enfatizó que todos tienen derecho a cambiar. “Las personas tienen derecho a transformarse y a cambiar (…). Aunque se burlen de mi fe, los hijos de Dios estamos protegidos”, expresó en vivo.

Paco Bazán negó haber tenido una relación sentimental con Melissa Linares

Aunque Melissa Linares confirmó su relación sentimental con Paco Bazán, e incluso detalló que este continuó cuando él seguía casado con Janice, el conductor sostiene otra versión. En declaraciones a la producción de 'Magaly TV, la firme', afirmó que “nunca” tuvo una relación sentimental con la joven odontóloga. Esta respuesta generó sorpresa en Magaly Medina, quien reveló que el exfutbolista evitó dar declaraciones directas pese a que su reportero lo esperó por más de una hora en su centro de trabajo.

Por su parte, Melissa Linares ratificó que el romance existió y aseguró contar con pruebas y testigos que respaldan su versión. También acusó al exfutbolista de ser un padre ausente e incumplir con la pensión de alimentos, hechos que él negó previamente en televisión. Medina expresó su desconcierto ante las contradicciones del conductor, señalando que siempre lo consideró un “hombre honesto”, pero rechazando que intentaran inducirla a un error al hablar del caso.