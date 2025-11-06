HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Durante su show con Son del Duke, Nickol Sinchi se reencontró son sus excompañeras de Corazón Serrano, Estrella y Thamara, lo que avivó el revuelo. Ante ello, habló claro sobre el grupo de Edwin Guerrero.

Son del Duke invitó a Nickol Sinchi a su presentación en Sullana.
Son del Duke invitó a Nickol Sinchi a su presentación en Sullana. | Foto: composición LR/TikTok

La aparición de Nickol Sinchi junto a Son del Duke en el 114 aniversario de Sullana, celebrado el 4 de noviembre, no pasó desapercibida. La exintegrante de Corazón Serrano fue invitada por la orquesta norteña —que recientemente sufrió una renuncia masiva de integrantes— para compartir escenario, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales, algunos de ellos críticos y otros resaltando su reencuentro con sus excompañeras Estrella Torres y Thamara Gómez. La cantante limeña decidió responder al día siguiente a través de una transmisión en vivo en TikTok, donde abordó tanto su participación como su vínculo actual con la agrupación que la lanzó a la fama.

Sinchi, quien mantiene una carrera como solista desde su salida de la orquesta de Edwin Guerrero, se mostró sorprendida por las reacciones. Incluso reveló que un amigo cercano la cuestionó por "no tener palabra", en referencia a su presentación con otra agrupación.

"Edwin sabe que estoy a disposición": Nickol Sinchi sobre Corazón Serrano

Durante la transmisión, Nickol Sinchi dejó claro que su cariño por Corazón Serrano sigue intacto. "Yo soy 'corazonlover' siempre y el hecho de que esté cantando en algún otro grupo no me quita eso", afirmó. Ante las preguntas de sus seguidores sobre un posible regreso, la cantante no dudó en expresar su deseo: "Si se da la oportunidad más adelante de que requieran una voz, Edwin sabe que yo estoy a disposición".

La artista de 26 años también reconoció que actualmente el grupo está completo y funcionando con éxito. "Sería muy bonito, créanme que para mí también sería algo súper lindo, pero ustedes saben que las chicas ahorita están completas, han armado un equipo muy lindo", comentó. A pesar de ello, dejó abierta la posibilidad de volver si se presenta una oportunidad en el futuro. "Converso todo el tiempo con Edwin. Tengo una comunicación muy bonita con él", añadió, sin entrar en detalles, pero dejando en claro que su relación con el dueño de la orquesta es buena, a pesar de que su salida se produjo hace ya dos años.

Cantante Nickol Sinchi se defiende tras cantar con Son del Duke

Nickol Sinchi aprovechó el espacio para responder los cuestionamientos a su decisión de cantar con Son del Duke. "No me gusta que me hablen así", dijo en referencia al mensaje que recibió de un amigo que la acusó de haber roto una promesa. La cantante explicó que su participación fue una invitación puntual y que no existe ningún compromiso que le impida presentarse con otras agrupaciones. "Yo no descarto a nadie ni a nada, nunca he dicho nunca porque la vida da muchas vueltas", expresó.

Sobre su carrera actual, la intérprete de 'Premonición' fue clara: no tiene planes de abandonar su camino como solista. Por otro lado, aunque descartó participar en el próximo aniversario de Corazón Serrano —evento que ya tiene invitados confirmados—, reafirmó que sigue abierta a cualquier posibilidad futura. "Por el momento no creo, porque las chicas están completas y están súper chéveres", reiteró, dejando abierta la posibilidad de su regreso.

