Christian Domínguez se sinceró en una reciente entrevista con Juan Manuel Vargas durante una edición del podcast 'La parrilla del Loco', donde abordó sus conocidas infidelidades y el impacto que estas han tenido en su vida familiar. El cantante, en un momento tenso de la conversación, intentó responsabilizar a los medios de comunicación por la difusión de sus escándalos, lo que generó una firme respuesta del exfutbolista peruano.

‘Loco’ Vargas, recordado por su paso por la selección peruana y también por su mediática relación extramatrimonial con Tilsa Lozano, no dudó en corregir a su invitado, recordándole que las consecuencias de sus actos deben ser asumidas con madurez. "Hay que apechugar", señaló el exfutbolista.

Durante la charla, ambos personajes —conocidos por sus vidas personales marcadas por escándalos de infidelidad— tocaron temas familiares y personales. Sin embargo, el momento más álgido llegó cuando Christian Domínguez, al hablar del efecto de sus errores en sus hijos, señaló a los medios como responsables de que los menores conozcan detalles de su conducta.

“Todos tienen celular, es lo mismo que yo. Los menores de edad no deberían tener celular, porque les sale contaminados”, comentó el cumbiambero. No obstante, esta declaración no fue bien recibida por ‘Loco’ Vargas, quien interrumpió con firmeza: “No es que estén contaminadas, es lo que hemos hecho. Y tenemos que apechugar de todo lo que hemos pasado y toda la hue… que hemos sido inmaduros”.

El exlateral izquierdo, quien también es padre de adolescentes, reconoció que ha perdido autoridad ante sus hijas debido a sus decisiones pasadas. “Mis hijas, que son grandes, automáticamente te escanean tu vida, lo que pasaste”, expresó con sinceridad, en referencia a cómo los jóvenes acceden a la información a través de internet y redes sociales.

Christian Domínguez confiesa que admitió sus errores ante sus hijos

Christian Domínguez, tras ser encarado, intentó reivindicarse reconociendo la necesidad de asumir las consecuencias. “Claro, tenemos que apechugar y enseñarle que tienen que ser mejores que nosotros. A mis hijos también les digo, la rec… Nos vacilamos”, dijo entre risas, tratando de aligerar la tensión.

Cabe recordar que la vida de Christian Domínguez ha estado marcada por el mundo musical y sus escándalos por infidelidades. El cantante le ha sido infiel a casi todas sus parejas, siendo la última Pamela Franco, con quien tiene una hija.