Les dijo de todo. Christian Domínguez se mostró furioso con la producción de 'Amor y fuego' y envió fuerte mensaje a sus conductores Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre. El cantante tomó esta postura luego que las figuras de Willax Televisión entrevistaran a Leonard León, expareja de Karla Tarazona, quien actualmente vive un romance con el líder de la Gran orquesta internacional.

Domínguez se negó a conversar con los conductores del magazine, pese a que inicialmente reconoció haber aceptado las fuertes críticas hacia su persona. Incluso dijo que mantenía respeto por Rodrigo González y Gigi Mitri como profesionales, pero aseguró que esa percepción cambió.

Christian Domínguez explota contra 'Amor y fuego'

Christian Domínguez se mostró indignado con 'Amor y fuego' por darle un espacio a Leonard León. “Pero luego de ver esas últimas entrevistas, qué decepción, cuando lo que hicieron es despreciable y de cobardes. Ya saben a qué noticias me refiero. Sí los respetaba hoy, ahora ni un poco", indicó.

Para el también actor, "Más vale el odio que pareciera que nos tuvieran, que lo que tenían que hacer. Por eso, nos sacaron la m**en redes, no existen para nosotros”, añadió.

Conductores de 'Amor y fuego' responden a Christian Domínguez

Rodríguez González y Gigi Mitri no se quedaron callados, y fiel a su estilo, le respondieron a Christian Domínguez. Con evidente sarcasmo, 'Peluchín' señaló: "No sabes lo que es para mí no tener el respeto de Christian Domínguez" y agregó que, la próxima vez, le pedirán permiso para que apruebe a sus invitados. Además, ironizó diciendo que desconocía que el cumbiambero decidía a quién entrevistar.

Gigi Mitri aseguró que en el magazín entrevistan al Dios y al diablo y no dudó en señalar que Karla Tarazona estaría detrás del mensaje. Por último, ambos aseguraron que serán pacientes, porque Christian Domínguez visitará el set cuando, una vez más, ponga fin a su relación con la presentadora de Panamericana Televisión.