HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
Espectáculos

Karla Bacigalupo se recupera del problema de salud que la aquejaba y reaparece más radiante en la competición de Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo ha retomado sus actividades en el Miss Universo tras superar un problema de salud que la mantuvo alejada del certamen en Tailandia.

Karla Bacigalupo reaparece luego de estar intoxicada por ingerir comida tailandesa.
Karla Bacigalupo reaparece luego de estar intoxicada por ingerir comida tailandesa. | Foto: composición LR/TikTok/Karla Bacigalupo

Karla Bacigalupo retomó sus actividades como representante peruana en el Miss Universo de Tailandia luego de superar un problema de salud que la aquejaba. Como no pudo asistir a la cena oficial con otras participantes del certamen de belleza, realizada el 11 de noviembre, compartió en sus redes sociales su entusiasmo por volver al ruedo de la competencia.

El regreso de Karla Bacigalupo a la competencia de Miss Universo

La modelo y representante peruana en Miss Universo reapareció más radiante y sonriente que nunca, como se aprecia en su reciente publicación en Instagram. En las imágenes de un video difundido en TikTok, Karla Bacigalupo aparece con una falda blanca, un top dorado y un saco crop del mismo tono, un conjunto que fue elogiado por sus seguidoras, seguidores y especialistas en moda. Junto al contenido, escribió la frase “Ready for Pattaya”, mensaje que transmitió tranquilidad a sus fanáticos al confirmar que ya se encuentra completamente recuperada.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Peruana Karla Bacigalupo es una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según reconocido experto en concursos de belleza

lr.pe

Su reaparición fue celebrada con entusiasmo por el público peruano y por quienes siguen de cerca el certamen de belleza. Tras su recuperación, la modelo recibió miles de mensajes de apoyo y muestras de cariño en las redes sociales.

¿Por qué se ausentó Karla Bacigalupo en la última cena de Miss Universo celebrada el 11 de noviembre?

Según Jens Castro, creador de contenido y especialista en certámenes de belleza, varias candidatas —entre ellas Karla Bacigalupo— habrían sufrido una intoxicación alimentaria tras consumir comida tailandesa. Además, el missólogo agregó que esta era una situación inusual, ya que varias delegadas presentaron síntomas similares al mismo tiempo.

PUEDES VER: Fátima Bosch y Karla Bacigalupo niegan supuesta rivalidad entre ellas en el Miss Universo: ''Aquí todo good''

lr.pe

''Candidatas intoxicadas por la comida tailandesa. Rumoran que Miss México, Miss Perú y Mis Honduras están intoxicadas'', escribió Castro en sus redes sociales.

Ante esta situación, miles de usuarios expresaron su preocupación por el estado de salud de la representante peruana. No obstante, Jessica Newton, presidenta de la Organización Miss Perú, aclaró que Karla Bacigalupo contaba con descanso médico.

''Karla Bacigalupo no estuvo presente en la cena porque se encuentra en descanso médico. Estoy segura de que con los cuidados y un poco de reposo, mañana estará mejor y lista para el viaje'', sostuvo la empresaria.

Notas relacionadas
¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil

¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Karla Bacigalupo es la flamante Miss Perú 2025 y se convierte en la sucesora de Tatiana Calmell

Karla Bacigalupo es la flamante Miss Perú 2025 y se convierte en la sucesora de Tatiana Calmell

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro revela que tiene la aprobación de 'Mamá Charo' para casarse con Jefferson Farfán: "Me dio su bendición"

Xiomy Kanashiro revela que tiene la aprobación de 'Mamá Charo' para casarse con Jefferson Farfán: "Me dio su bendición"

LEER MÁS
Revelan la cantidad que exige Melissa Linares a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

Revelan la cantidad que exige Melissa Linares a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
Christian Ysla decepcionado con los peruanos tras críticas a Yiddá Eslava: "Somos bestias que se burlan del animal que está herido"

Christian Ysla decepcionado con los peruanos tras críticas a Yiddá Eslava: "Somos bestias que se burlan del animal que está herido"

LEER MÁS
Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

LEER MÁS
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Espectáculos

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Milena Zárate revela cómo fue su compromiso con su tatuador en Chicago y afirma: “Lo importante no es el anillo, sino el respeto”

Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava a sus fans para ver su película: “No vamos a andar de beneficencia”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025