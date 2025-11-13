Karla Bacigalupo retomó sus actividades como representante peruana en el Miss Universo de Tailandia luego de superar un problema de salud que la aquejaba. Como no pudo asistir a la cena oficial con otras participantes del certamen de belleza, realizada el 11 de noviembre, compartió en sus redes sociales su entusiasmo por volver al ruedo de la competencia.

El regreso de Karla Bacigalupo a la competencia de Miss Universo

La modelo y representante peruana en Miss Universo reapareció más radiante y sonriente que nunca, como se aprecia en su reciente publicación en Instagram. En las imágenes de un video difundido en TikTok, Karla Bacigalupo aparece con una falda blanca, un top dorado y un saco crop del mismo tono, un conjunto que fue elogiado por sus seguidoras, seguidores y especialistas en moda. Junto al contenido, escribió la frase “Ready for Pattaya”, mensaje que transmitió tranquilidad a sus fanáticos al confirmar que ya se encuentra completamente recuperada.

Su reaparición fue celebrada con entusiasmo por el público peruano y por quienes siguen de cerca el certamen de belleza. Tras su recuperación, la modelo recibió miles de mensajes de apoyo y muestras de cariño en las redes sociales.

¿Por qué se ausentó Karla Bacigalupo en la última cena de Miss Universo celebrada el 11 de noviembre?

Según Jens Castro, creador de contenido y especialista en certámenes de belleza, varias candidatas —entre ellas Karla Bacigalupo— habrían sufrido una intoxicación alimentaria tras consumir comida tailandesa. Además, el missólogo agregó que esta era una situación inusual, ya que varias delegadas presentaron síntomas similares al mismo tiempo.

''Candidatas intoxicadas por la comida tailandesa. Rumoran que Miss México, Miss Perú y Mis Honduras están intoxicadas'', escribió Castro en sus redes sociales.

Ante esta situación, miles de usuarios expresaron su preocupación por el estado de salud de la representante peruana. No obstante, Jessica Newton, presidenta de la Organización Miss Perú, aclaró que Karla Bacigalupo contaba con descanso médico.

''Karla Bacigalupo no estuvo presente en la cena porque se encuentra en descanso médico. Estoy segura de que con los cuidados y un poco de reposo, mañana estará mejor y lista para el viaje'', sostuvo la empresaria.