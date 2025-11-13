HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
Espectáculos

Fito Páez y Susana Baca sorprenden con inesperado beso en emocionante reencuentro en los Latin Grammy 2025

La emotiva escena ocurrió en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, donde Fito Páez sorprendió a Susana Baca con un beso que desató reacciones en redes sociales.

Susana Baca y Fito Páez en los Latin Grammy 2025. Foto: composición LR/difusión
Susana Baca y Fito Páez en los Latin Grammy 2025. Foto: composición LR/difusión

El cantante argentino Fito Páez y la icónica artista peruana Susana Baca protagonizaron un momento especial en los Latin Grammy 2025, donde el intérprete de 'El amor después del amor' selló el encuentro con un inesperado beso que desató sorpresa entre los presentes. El gesto fue tomado, en redes sociales, como una muestra de cariño, admiración y respeto entre ambos músicos.

En la alfombra roja, Fito Páez, nominado este año en las categorías Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por su proyecto musical 'Novela', se acercó a la ganadora del Premio a la Excelencia Musical 2025. Tras abrazarla y dedicarle unas palabras, el argentino besó afectuosamente a Susana Baca, quien respondió con una sonrisa.

PUEDES VER: ¡Perú en los Latin Grammy 2025! Artistas Susana Baca, Daniela y Miguel Tomas ya están en Las Vegas para celebrar su nominación

lr.pe

Fito Páez y Susana Baca protagonizan emocionante reencuentro en los Latin Grammy

Durante la ceremonia celebrada el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Fito Páez y Susana Baca coincidieron en la alfombra roja, sorprendiendo al público con un encuentro emotivo. Ambos artistas mantienen un vínculo artístico especial, pues colaboraron previamente en el tema 'Yo vengo a ofrecer mi corazón'.

Usuarios en redes sociales celebraron la espontaneidad del gesto. Comentarios como “Con chape y todo”, “Es amoroso” y “Bellos y humildes, de un corazón inmenso” destacaron entre las muestras de cariño de los fans de ambos artistas.

PUEDES VER: Shakira en Lima: ¿cuándo llega la colombiana al Perú y cómo luce el escenario instalado en el Estadio Nacional?

lr.pe

Susana Baca no pudo conseguir su cuarto Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Folclórico

Pese a su destacada participación, Susana Baca no logró llevarse su cuarto Latin Grammy. La peruana compitió en la categoría Mejor Álbum Folclórico, donde compartió nominación con figuras como Daniela Padrón, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú, Julieta Rada y Voces del Bullerengue.

El galardón finalmente fue otorgado a KerreKe, agrupación de folk contemporáneo conformada por Cynthia Bagué, César Sánchez, Larry Coll y Jorge “Gio” Montañez, quienes celebraron con emoción al recibir el reconocimiento por su disco 'Joropango'.

