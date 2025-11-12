Los hermanos Daniela y Miguel Tomas compiten por el premio a 'Mejor diseño de empaque' por su trabajo en el álbum ‘Por esas trenzas’, de Lourdes Carhuas. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Los hermanos Daniela y Miguel Tomas compiten por el premio a 'Mejor diseño de empaque' por su trabajo en el álbum ‘Por esas trenzas’, de Lourdes Carhuas. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La ceremonia principal de los Latin Grammy 2025 se realizará este jueves 13 de noviembre, sin embargo, desde días previos, famosos de diversas partes del mundo llegaron a Las Vegas para participar de diversas actividades. Para alegría de los peruanos, hubo una cuota importante de artistas nacionales nominados por su trabajo, quienes no dudaron en expresar su felicidad por este logro importante en sus respectivas carreras.

Una de las personalidades peruanas que más llamó la atención fue Susana Baca, quien fue homenajeada en los Latin Grammy 2025 con el Premio a la Excelencia Musical. A ella se le han sumado Daniela y Miguel Tomas, dos hermanos y artistas peruanos que llegaron a Estados Unidos para celebrar su nominación por el álbum ‘Por esas trenzas’ de Lourdes Carhuas.

Daniela y Miguel Tomas felices en los Latin Grammy 2025



Los hermanos y artistas peruanos Daniela y Miguel Tomas llegaron a Las Vegas para participar en la ceremonia de entrega de medallas a los nominados de los Latin Grammy 2025, donde compiten en la categoría ‘Mejor diseño de empaque’ por su trabajo como directores de arte del álbum ‘Por esas trenzas’, de la destacada cantautora peruana y exparticipante de ‘La voz Senior’, Lourdes Carhuas.

Durante su paso por los Latin Grammy, Daniela y Miguel coincidieron con la reconocida Susana Baca, quien dedicó su Premio a la Excelencia Musical a la juventud peruana, en un encuentro que destacó la presencia del talento peruano en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

El éxito detrás de ‘Por esas trenzas’



‘Por esas trenzas’ es un disco que rinde homenaje a la riqueza de la música afroperuana y criolla, que incluye géneros como el vals, el festejo, el tondero y el landó. Elaborado de forma artesanal con la técnica ancestral del burilado, el empaque fue concebido como una pieza artística que evoca los símbolos del norte del Perú, inspirados en la infancia de Carhuas. “Este proyecto busca que las nuevas generaciones redescubran nuestras raíces desde una mirada contemporánea”, señaló Miguel Tomas, productor musical y director artístico del álbum.

Por su parte, Daniela Tomas, directora audiovisual y de arte del proyecto, explicó que la propuesta visual de ‘Por esas trenzas’ “busca traducir en imágenes la emoción y la memoria de una herencia femenina y cultural que sigue viva en la voz de Lourdes”. Desde su estudio en Madrid, la artista lideró la creación del concepto visual que acompaña tanto el disco como el espectáculo sinfónico basado en el mismo, presentado con gran éxito en el Gran Teatro Nacional del Perú.

