Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha, horario y canal de transmisión donde ver ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se celebrará el 13 de noviembre con transmisión en vivo para toda Latinoamérica. Artistas como Alejandro Sanz y Rauw Alejandro han confirmado presentaciones.

Bad Bunny es el más nominados en los Latin Grammy 2025.
Bad Bunny es el más nominados en los Latin Grammy 2025. | Foto: composición LR/Latin Grammy/AFP/Michael Tran

Falta muy poco para conocer a los ganadores de los Latin Grammy 2025. La industria musical latina se prepara para una de sus noches más esperadas con este evento que no solo celebra lo mejor del talento hispano. En su edición 26, la ceremonia contará con la presencia de figuras como Shakira, Karol G, Bad Bunny, Juanes y Natalia Lafourcade en la lista de nominados, además de representantes peruanos como Nicole Zignago y Susana Baca, quien ya recibió el Premio a la Excelencia Musical.

La expectativa por los Latin Grammy 2025 va más allá de los vencedores en las 58 categorías: el interés también recae en las presentaciones en vivo, los homenajes especiales y las sorpresas que suelen marcar esta gala. Este 2025, el español Raphael recibirá el título de Persona del Año, consolidando una edición que promete ser histórica y emotiva.

PUEDES VER: Nominaciones Latin Grammys 2025: lista de nominados con Bad Bunny, Rauw Alejandro, Karol G, Natalia Lafourcade y otros artistas de la música latina

¿Cuándo se celebran los Latin Grammy 2025?

La gala de los Latin Grammy 2025 se realizará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Este emblemático recinto será el escenario donde se reunirán los principales exponentes de la música latina para celebrar una nueva edición del evento más importante del género.

La Academia Latina de la Grabación confirmó que los anfitriones serán la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien repite el rol tras siete ediciones previas, y el cantante colombiano Maluma, quien debutará como presentador de esta ceremonia luego de múltiples nominaciones y premios obtenidos a lo largo de su carrera.

PUEDES VER: Susana Baca es homenajeada con el prestigioso Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025

¿A qué hora inicia la ceremonia central de los Latin Grammy 2025?

La transmisión oficial de los Latin Grammy 2025 está programada para las 8.00 p. m. (hora de Perú). Como antesala al evento principal, se realizará la tradicional alfombra roja desde las 7.00 p. m., con entrevistas exclusivas, el paso de las estrellas y momentos destacados que marcarán el inicio de la gala.

  • Latin Grammy 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m. del jueves 13 de noviembre
  • Latin Grammy 2025 en México, Nicaragua y El Salvador: 7.00 p. m. del jueves 13 de noviembre
  • Latin Grammy 2025 en Estados Unidos (PST): 5.00 p. m. del jueves 13 de noviembre
  • Latin Grammy 2025 en España: 2.00 a. m. del viernes 14 de noviembre
  • Latin Grammy 2025 en Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m. del jueves 13 de noviembre
  • Latin Grammy 2025 en Chile, Argentina y Brasil: 10.00 p. m. del jueves 13 de noviembre.

PUEDES VER: Susana Baca se conmueve con su nominación a los Latin Grammy 2025, pero deja sentido mensaje: Están muriendo artistas

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025 en vivo?

En Perú y en gran parte de América Latina, los Latin Grammy 2025 podrán seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming HBO Max, que ofrecerá la cobertura completa del evento para sus suscriptores. Quienes prefieran la señal tradicional también podrán disfrutar de la gala por TNT, canal que transmitirá la ceremonia en simultáneo.

Entre los artistas confirmados para presentarse figuran nombres de alto calibre como Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Carín León, Rauw Alejandro y Grupo Frontera, todos ellos preparados para ofrecer una noche cargada de música, emoción y momentos memorables que celebran lo mejor del talento latino.

Nominaciones Latin Grammys 2025: lista de nominados con Bad Bunny, Rauw Alejandro, Karol G, Natalia Lafourcade y otros artistas de la música latina

Susana Baca será homenajeada con el prestigioso ‘Premio a la Excelencia Musical’ en los Latin Grammy 2025

Susana Baca se conmueve con su nominación a los Latin Grammy 2025, pero deja sentido mensaje: “Están muriendo artistas”

