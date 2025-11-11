Bad Bunny es el artista con más nominaciones en los Latin Grammys 2025. Foto / Composición: LR

Bad Bunny es el artista con más nominaciones en los Latin Grammys 2025. Foto / Composición: LR

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció la lista de nominados para la 26.ª edición de los Latin Grammys 2025, ceremonia que celebra la excelencia artística y técnica de la música en español, portugués o dialectos regionales nativo de Iberoamérica.

El evento de premiación tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será trasmitida en vivo a través de las señales de UNIMÁS, Galavisión y vía streaming en ViX. Maluma y Roselyn Sánchez serán los anfitriones de esta edición, en el que Bad Bunny lidera la lista de nominados, seguido del dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Artistas nominados a los Latín Grammys 2025

Este año, la lista está encabeza por el puertorriqueño Bad Bunny, con nominaciones en categorías principales como Álbum del Año y Canción del Año. También destacan las nominaciones de Karol G, Feid, Shakira, Andrés Cepeda, Camilo, Jorge Drexler, Raw Alejandro, Rosalía, Juanes y Natalia Lafourcade.

El Perú estará representado por Susana Baca, nominada a Mejor Álbum Folclórico por su disco 'Conjuro'; Nicole Zignago, en Mejor Canción Pop; el dúo Alejandro y María Laura, en Mejor Álbum Cantautor. Además, Renzo Bravo, exintegrante de Ádammo, compite como compositor por el tema 'Lucifer', interpretado de Lasso, en mejor Canción Pop/Rock. En Mejor Diseño de Empaque figura 'Por esas trenzas' de Lourdes Carhuas.

¿Quiénes son los favoritos de la noche en los Latin Grammy 2025?

Si tomamos en cuenta las listas globales de música, Bad Bunny parte como favorito para Mejor Grabación del Año por 'Baile inolvidable', y también en Mejor Álbum del Año con 'Debí tirar más fotos'.

Karol G alzaría el megáfono de oro a Canción del Año con 'Si antes te hubiera conocido', uno de los más escuchados de la colombiana. En el radar de nuevos artistas, Yerai Cortés destacada por encima de los otros nominados.

Actuaciones confirmadas en los Latin Grammys 2025

Hasta el momento se ha confirmado las actuaciones de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Fuerza regida, Chuwi, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Aitana, Rauw, Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, Danny Lux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Raphael, Elena Rose, Alejandro Sanz, Grupo Frontera, Kacey Musgraves y Carlos Santana.

Algunos datos que no te puedes perder de los Latin Grammy 2025

El cantante español Raphael será reconocido como 'Persona del año 2025' de la Academia Latina de la Grabación por sus 60 años de carrera artística. El homenaje se realizará el 12 de noviembre, mientras que el 13 de noviembre recibirá un reconocimiento especial en la ceremonia principal.

Bad Bunny lidera las nominaciones con 12, seguido de CA7riel y Paco Amoroso con 10.

Este año se añadieron nuevas categorías como Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

La cita será el jueves 13 de noviembre. La alfombra roja comenzará una hora antes del evento principal, el cual arranca a las 7:00 p.m. (hora de Perú).