Susana Baca será homenajeada con el prestigioso ‘Premio a la Excelencia Musical’ en los Latin Grammy 2025

La reconocida cantante peruana Susana Baca será galardonada con el Premio a la Excelencia Musical en la ceremonia de los Latin Grammy 2025, según un comunicado oficial emitido por la Academia Latina de la Grabación.

La organización resaltó la destacada trayectoria de la artista, quien no solo ha brillado por su talento artístico, sino también por su dedicación a la investigación y la preservación de las tradiciones del repertorio afroperuano. Junto a ella, también recibirán este prestigioso reconocimiento la artista puertorriqueña Olga Tañón, el español Enrique Bunbury y el grupo mexicano Pandora.

TE RECOMENDAMOS EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Susana Baca, reconocida por su talento con tres Latin Grammy y una nominación al Grammy, se destaca en el selecto grupo de cantautoras folclóricas, junto a íconos como Mercedes Sosa y Violeta Parra. Su interpretación magistral de ‘María Landó’, una obra de Chabuca Granda, la ha catapultado a la fama internacional, reavivando el interés por la música afroperuana. La Academia de la Grabación resalta que, hasta la fecha, Baca sigue grabando y compartiendo su arte a nivel global.

Susana Baca festejó el premio que se le entregará en los Latin Grammy

Susana Baca expresó su emoción al recibir la noticia de que será homenajeada en los Latin Grammy. “Este reconocimiento, para mí, significa mucho. Significa que no me equivoqué, que seguí trabajando en la música de mis orígenes, de mi país, de Latinoamérica. Estoy en la mayoría de los corazones de la gente con mi música. Me siento muy feliz de recibir este gran reconocimiento... ¡gracias!", afirmó la artista peruana.

La ceremonia de entrega del Premio a la Excelencia Musical se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre en Las Vegas, como parte de la Semana Latin Grammy, que culminará el 13 de noviembre con la 26° gala anual de estos prestigiosos premios. Baca, a través de un video compartido en las redes sociales de la organización, agradeció por este importante reconocimiento a su trayectoria musical.