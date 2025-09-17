Susana Baca, la icónica cantautora peruana, ha sido nominada a los Latin Grammy 2025 por su álbum ‘Conjuros’. La ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Susana Baca no deja de hacer historia. Este miércoles 17 de septiembre, la cantautora peruana fue nominada a los Latin Grammy 2025 y a través de sus redes sociales, no pudo ocultar su emoción al ser incluida a la lista de nominados para la vigésima quinta edición de los premios, que se llevará a cabo el 13 de noviembre próximo en la MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, Nevada.

Lila Downs, ganadora a Mejor álbum folclórico 2024, fue la encargada de dar la noticia de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. La artista mexicana dio a conocer que Susana Baca fue nominada a los Latin Grammy con su disco ‘Conjuros’ en la categoría Mejor Álbum Folclórico (para álbumes vocales o instrumentales con al menos 51% de material nuevo de música folclórica).

Susana Baca deja sentido mensaje en redes



“Estoy muy feliz de regresar a casa después de haber dado un concierto hermoso en Canarias. Estoy de paso en Madrid para allá tomar el vuelo para ir a celebrar con mis amigos en el Perú y para sentirme celebrando que puedo cantar”, manifestó en su Instagram.

No todo es felicidad. Susana Baca lamentó la situación del país y de Palestina: "Tengo mucha tristeza porque hay jóvenes que no pueden cantar, no pueden cantar porque están prohibidos de manifestarse. Tampoco podemos celebrar completamente porque en Gaza están muriendo artistas, jóvenes, niños".

En esta edición, Baca competirá por el gramófono contra Daniela Padrón (‘Joropango Kerreke’), Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú (‘Lentamente’), Julieta Rada (‘Candombe’) y Voces Del Bullerengue (‘#Anonimas&Resilientes’).

