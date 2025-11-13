HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
Espectáculos

Cantante de 'Los Bacanos' expone polémica actitud de Ethel Pozo cuando trabajaba con ella: "Me asusté"

El cantante venezolano Witter García reveló el tenso episodio que vivió con Ethel Pozo cuando trabajaba como asistente de producción en 'América hoy'.

Ethel Pozo, conductora de 'América hoy'. Foto: composición LR/Willax/Instagram
Ethel Pozo, conductora de 'América hoy'. Foto: composición LR/Willax/Instagram

Witter García, cantante del grupo venezolano 'Los Bacanos', reveló la actitud que recibió por parte de Ethel Pozo, cuando trabajó como asistente de producción en 'América hoy'. El artista contó en una reciente entrevista que la conductora reaccionó con molestia luego de que él dañara accidentalmente un termo que ella utilizaba para llevar su café. “Me asusté”, aseguró el músico al recordar el incómodo momento.

'Amor y Fuego' recogió el testimonio del cantante, quien contó que la hija de Gisela Valcárcel le exigió hacerse responsable por un termo de la popular ‘Fariselita’ que se le había caído, recibiendo una reacción inesperada y tensa por parte de la conductora. “La gente muestra en redes lo mejor, y su mejor versión, pero atrás hay muchas que todavía no sabemos”, afirmó.

Cantante de 'Los Bacanos' expone incidente con Ethel Pozo

En cantante Witter García relató cómo un simple accidente terminó convirtiéndose una situación incómoda para el cantante. “Lo que pasa es que yo estaba ayudando a esa persona (Ethel Pozo) a sacar las cosas de su auto. Tenía un termo, se me cayó y se me chancó un poquito. Me dijo ‘¿¡Y ahora!?’, y me asusté”, reveló.

Ante el percance, el vocalista de 'Los Bacanos' se ofreció a comprar otro termo y Ethel Pozo aceptó, pero le pidió que fuera exactamente igual. Esto llevó al cantante a una búsqueda intensa, en la que recibió la ayuda de la modelo Valeria Piazza y su novio para encontrar el objeto. Sin embargo, al entregarlo, el artista quedó sorprendido cuando la conductora de 'América hoy' decidió quedarse con el termo nuevo y el dañado.

Extrabajador de ‘América hoy’ respalda denuncia y revela más conductas internas

El testimonio de Witter García no fue el único que llamó la atención. En 'Amor y fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron la versión de un presunto extrabajador de ProTV, quien aseguró haber presenciado actitudes similares por parte de Pozo.

Según el relato, el asistente de la conductora recogía cada día toda la comida preparada en la secuencia de cocina para guardarla en tápers exclusivos para Ethel. “Nadie podía probar nada”, leyó Gigi Mitre, generando sorpresa en el set. El joven agregó que esta dinámica era diaria y comentada entre el equipo detrás de cámaras.

Ethel Pozo enfrenta a Pamela López y defiende a Christian Cueva de burlas: "Tampoco es correcto que hagas una arcada"

Ethel Pozo enfrenta a Pamela López y defiende a Christian Cueva de burlas: "Tampoco es correcto que hagas una arcada"

Ethel Pozo expone a Edson Dávila y revela que mantuvo una relación con un hombre con hijos: "Fuiste madrasta"

Ethel Pozo expone a Edson Dávila y revela que mantuvo una relación con un hombre con hijos: "Fuiste madrasta"

Ethel Pozo condena a Gustavo Salcedo por presentarse en el velorio de la madre de Maju Mantilla: “No lo hubiera dejado entrar”

Ethel Pozo condena a Gustavo Salcedo por presentarse en el velorio de la madre de Maju Mantilla: “No lo hubiera dejado entrar”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

