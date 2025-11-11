Durante una reciente emisión del podcast 'Khé Hablas?' del canal de YouTube Es Todo, se expusieron audios que revelan las cifras que César Vega cobra por sus presentaciones. La información sorprendió a los conductores del programa, quienes no tardaron en vincular esos montos con la polémica pensión que el cantante de salsa habría ofrecido para su hija menor, fruto de su relación con la modelo Suheyn Cipriani.

La reacción más contundente vino de Nathaly Julca, la recordada voz de los ampays de 'Magaly TV, la firme', quien cuestionó en vivo la propuesta económica del salsero. La indignación se intensificó al considerar que el artista se encuentra de gira por Europa, mientras la cifra ofrecida como pensión alimenticia sigue siendo motivo de disputa legal.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Nathaly Julca indignada con César Vega: "¿Cómo le va a pasar solo S/1.500?"

Durante la emisión del podcast, Nathaly Julca mencionó: "Está de gira por Europa y esta semana me llamó la atención. Yo decía: '¿Cómo le va a pasar solo S/1.500 a su hija? A la última que tiene con Suheyn, y se va de gira por Europa. Deben pagarle bien, me imagino", comentó. Su tono fue de sorpresa y molestia, considerando la actividad profesional del salsero.

En el mismo programa, se difundieron audios de WhatsApp que revelan las tarifas que el ex de Suheyn Cipriani, a través de una representante, solicita por sus presentaciones: "26, 27 mil. No incluye pasaje, viáticos, hospedaje", indicó una mujer que sería parte de su entorno, tras ser contactada con el pretexto de un show en Pucallpa. Según explicó, esos montos corresponden a espectáculos de una hora y media en provincia, mientras que en Lima los precios varían entre S/7.000 y S/7.500 por una hora de show.

Suheyn Cipriani expone conflicto con César Vega por pensión a su hija

El 25 de octubre, Suheyn Cipriani volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que mantiene con César Vega por la pensión de su hija. Según reveló, el cantante actualmente aporta S/1.500 mensuales, aunque en una audiencia reciente ofreció aumentar el monto a S/2.000. La modelo indicó que esa cifra sigue siendo insuficiente frente a las necesidades reales de la menor. "He solicitado algo más justo. Y en la primera instancia él ha ofrecido S/2.000 y me parece un poco bajo", declaró. La artista manifestó que, ante la falta de acuerdo, el caso será resuelto en los tribunales.

La acusación se sumó a la denuncia de Cipriani por agresiones físicas y psicológicas durante su relación con el cantante —revelada meses atrás en 'El valor de la verdad'—, lo cual ha generado mayor atención sobre el conflicto.