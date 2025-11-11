HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     
Espectáculos

Revelan lo que cobra César Vega por show y Nathaly Julca se indigna por pensión a su hija con Suheyn Cipriani: "¿Cómo le va a pasar solo S/1.500?"

El salsero César Vega está en el centro de la polémica por la pensión que da a su hija con Suheyn Cipriano, muy por debajo de lo que cobraría por show, según revelaciones del programa 'Khé Hablas?'.

La hija de Suheyn Cipriani y César Vega nació a inicios de 2025.
La hija de Suheyn Cipriani y César Vega nació a inicios de 2025. | Foto: composición LR/ATV/Facebook

Durante una reciente emisión del podcast 'Khé Hablas?' del canal de YouTube Es Todo, se expusieron audios que revelan las cifras que César Vega cobra por sus presentaciones. La información sorprendió a los conductores del programa, quienes no tardaron en vincular esos montos con la polémica pensión que el cantante de salsa habría ofrecido para su hija menor, fruto de su relación con la modelo Suheyn Cipriani.

La reacción más contundente vino de Nathaly Julca, la recordada voz de los ampays de 'Magaly TV, la firme', quien cuestionó en vivo la propuesta económica del salsero. La indignación se intensificó al considerar que el artista se encuentra de gira por Europa, mientras la cifra ofrecida como pensión alimenticia sigue siendo motivo de disputa legal.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone la cifra que César Vega quiere darle a su hija como pensión: Vamos a ir a juicio

lr.pe

Nathaly Julca indignada con César Vega: "¿Cómo le va a pasar solo S/1.500?"

Durante la emisión del podcast, Nathaly Julca mencionó: "Está de gira por Europa y esta semana me llamó la atención. Yo decía: '¿Cómo le va a pasar solo S/1.500 a su hija? A la última que tiene con Suheyn, y se va de gira por Europa. Deben pagarle bien, me imagino", comentó. Su tono fue de sorpresa y molestia, considerando la actividad profesional del salsero.

En el mismo programa, se difundieron audios de WhatsApp que revelan las tarifas que el ex de Suheyn Cipriani, a través de una representante, solicita por sus presentaciones: "26, 27 mil. No incluye pasaje, viáticos, hospedaje", indicó una mujer que sería parte de su entorno, tras ser contactada con el pretexto de un show en Pucallpa. Según explicó, esos montos corresponden a espectáculos de una hora y media en provincia, mientras que en Lima los precios varían entre S/7.000 y S/7.500 por una hora de show.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani anuncia cambio y revela que evalúa alejarse de la televisión: Me dedicaré a TikTok

lr.pe

Suheyn Cipriani expone conflicto con César Vega por pensión a su hija

El 25 de octubre, Suheyn Cipriani volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que mantiene con César Vega por la pensión de su hija. Según reveló, el cantante actualmente aporta S/1.500 mensuales, aunque en una audiencia reciente ofreció aumentar el monto a S/2.000. La modelo indicó que esa cifra sigue siendo insuficiente frente a las necesidades reales de la menor. "He solicitado algo más justo. Y en la primera instancia él ha ofrecido S/2.000 y me parece un poco bajo", declaró. La artista manifestó que, ante la falta de acuerdo, el caso será resuelto en los tribunales.

La acusación se sumó a la denuncia de Cipriani por agresiones físicas y psicológicas durante su relación con el cantante —revelada meses atrás en 'El valor de la verdad'—, lo cual ha generado mayor atención sobre el conflicto.

Notas relacionadas
Pati Lorena expone detalles de su encuentro con Brian Rullan tras acusaciones a Laura Spoya; "Si hablo, estaría haciéndole daño a su familia"

Pati Lorena expone detalles de su encuentro con Brian Rullan tras acusaciones a Laura Spoya; "Si hablo, estaría haciéndole daño a su familia"

LEER MÁS
Laura Spoya rompe su silencio tras encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena, quien la acusó de infiel: "Estoy sorprendida"

Laura Spoya rompe su silencio tras encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena, quien la acusó de infiel: "Estoy sorprendida"

LEER MÁS
Actor Ramón García conmueve con emotivo mensaje tras estar internado en UCI: "Muchos pensaban que me iba al otro lado"

Actor Ramón García conmueve con emotivo mensaje tras estar internado en UCI: "Muchos pensaban que me iba al otro lado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación tras revelaciones de Susy Díaz, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación tras revelaciones de Susy Díaz, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

LEER MÁS
Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

LEER MÁS
Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

LEER MÁS
Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

LEER MÁS
Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Espectáculos

Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025