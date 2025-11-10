El actor Ramón García se pronunció, a través de sus redes sociales, tras permanecer 16 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rebagliati. El recordado 'Chapana' de la serie de los 90 'Los choches' sacó una libreta para agradecer a cada una de las personas e instituciones que lo apoyaron en este difícil momento, tanto con la ayuda económica de los eventos solidarios pro salud, como a quienes rezaron por su recuperación.

El también profesor de teatro, de 75 años, se tomó unos minutos para agradecer a Dios por darle una nueva oportunidad de renacer. "Muchos pensaban que me iba al otro lado, pero todavía no me toca y hay Ramón para rato”, aseguró con una sonrisa. El video de seis minutos muestra al actor con mejor semblante, tras someterse a una delicada cirugía por cáncer de colon.

Ramón García agradeció a quienes oraron por su salud y pronta recuperación

"Hola, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias. Primero al Señor", se escucha en los primeros segundos del video. Acto seguido, Ramón García agradeció " a la provincia peruana de Los Franciscanos Capuchinos, a la parroquia Cristo Salvador, también a la iglesia metodista", declaró. En el mensaje, extendió su gratitud al personal de emergencia del Hospital Rebagliati encargado de su operación, así como a sus amigos de la 'chiquititud', Inter Artis Perú, sus amigos paleteros de la playa y a sus alumnos de teatro.

En especial, agradeció a Butuca Film y Barranco Vintage por impulsar el concierto solidario con el objetivo de recaudar fondos para los gastos médicos mientras estuvo en UCI. Por su puesto, tampoco faltaron los agradecimientos a sus nietos, familiares y su esposa, Carmen Fernández, quien estuvo a su lado en todo momento.

Trayectoria de Ramón García

Ramón García nació el 15 de noviembre de 1949 en el Callao. Aunque inicialmente se inclinó por estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, optó por cambiarse a Comunicaciones y luego llevó clases de teatro en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Debutó en el teatro con la obra 'El tío rico McPato' e incursionó en la TV con la serie 'Los Choches', donde ganó gran popularidad, y posteriormente con ‘Las aventuras de Paquete y Camote'.

Además, formó parte del filme 'La ciudad y los perros', basado en la novela de Mario Vargas Llosa. Su proyección internacional llegó con sus participaciones en 'The young pope' y 'The news pope', donde compartió escena con reconocidos actores de talla internacional. En el 2024, fue reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura.