HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Espectáculos

Actor Ramón García conmueve con emotivo mensaje tras estar internado en UCI: "Muchos pensaban que me iba al otro lado"

Ramón García agradeció a todas las personas e instituciones que lo apoyaron en este difícil momento. Especialmente a su esposa, quien permaneció siempre a su lado.

Ramón García grabó un video para agradecer a quienes oraron por su salud. Foto / Composición: LR
Ramón García grabó un video para agradecer a quienes oraron por su salud. Foto / Composición: LR

El actor Ramón García se pronunció, a través de sus redes sociales, tras permanecer 16 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rebagliati. El recordado 'Chapana' de la serie de los 90 'Los choches' sacó una libreta para agradecer a cada una de las personas e instituciones que lo apoyaron en este difícil momento, tanto con la ayuda económica de los eventos solidarios pro salud, como a quienes rezaron por su recuperación.

El también profesor de teatro, de 75 años, se tomó unos minutos para agradecer a Dios por darle una nueva oportunidad de renacer. "Muchos pensaban que me iba al otro lado, pero todavía no me toca y hay Ramón para rato”, aseguró con una sonrisa. El video de seis minutos muestra al actor con mejor semblante, tras someterse a una delicada cirugía por cáncer de colon.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Esposa de Ramón García revela delicado estado de salud del actor: 'Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico'

lr.pe

Ramón García agradeció a quienes oraron por su salud y pronta recuperación

"Hola, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias. Primero al Señor", se escucha en los primeros segundos del video. Acto seguido, Ramón García agradeció " a la provincia peruana de Los Franciscanos Capuchinos, a la parroquia Cristo Salvador, también a la iglesia metodista", declaró. En el mensaje, extendió su gratitud al personal de emergencia del Hospital Rebagliati encargado de su operación, así como a sus amigos de la 'chiquititud', Inter Artis Perú, sus amigos paleteros de la playa y a sus alumnos de teatro.

En especial, agradeció a Butuca Film y Barranco Vintage por impulsar el concierto solidario con el objetivo de recaudar fondos para los gastos médicos mientras estuvo en UCI. Por su puesto, tampoco faltaron los agradecimientos a sus nietos, familiares y su esposa, Carmen Fernández, quien estuvo a su lado en todo momento.

PUEDES VER: Carlos Orozco lanza feroz crítica a Bruno Ascenzo tras estreno de ‘Locos de amor 4’: 'El cine peruano necesita liberarse de ti'

lr.pe

Trayectoria de Ramón García

Ramón García nació el 15 de noviembre de 1949 en el Callao. Aunque inicialmente se inclinó por estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, optó por cambiarse a Comunicaciones y luego llevó clases de teatro en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Debutó en el teatro con la obra 'El tío rico McPato' e incursionó en la TV con la serie 'Los Choches', donde ganó gran popularidad, y posteriormente con ‘Las aventuras de Paquete y Camote'.

Además, formó parte del filme 'La ciudad y los perros', basado en la novela de Mario Vargas Llosa. Su proyección internacional llegó con sus participaciones en 'The young pope' y 'The news pope', donde compartió escena con reconocidos actores de talla internacional. En el 2024, fue reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura.

Notas relacionadas
Familia de Ramón García: "Sigue en UCI, pero el nivel de la infección está bajando"

Familia de Ramón García: "Sigue en UCI, pero el nivel de la infección está bajando"

LEER MÁS
Esposa de Ramón García revela delicado estado de salud del actor: "Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico"

Esposa de Ramón García revela delicado estado de salud del actor: "Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico"

LEER MÁS
Actor Ramón García se encuentra en UCI: familiares y amigos lanzan campaña para apoyarlo económicamente

Actor Ramón García se encuentra en UCI: familiares y amigos lanzan campaña para apoyarlo económicamente

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

LEER MÁS
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

LEER MÁS
Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

LEER MÁS
Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Espectáculos

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025