Feminicidio: Capturan en Argentina al peruano que asesinó de Yajaira Sigüeñas en Surquillo

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El ciudadano peruano Luis André Flores Julca, acusado de asesinar a su pareja Yajaira Yanet Sigüeñas Urbano (32) en un inmueble del distrito de Surquillo, en Lima, fue capturado en Argentina.

Huía de la justicia y utilizaba una bicicleta con una mochila, una táctica para evadir operativos migratorios.

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La detención con fines de extradición se efectuó luego de que el Gobierno peruano lo incluyera en la lista de los más buscados y ofreciera una recompensa de S/50.000 por su captura.

Nacido el 26 de abril de 1993, su orden de captura internacional fue emitida el último 19 de abril por el delito de feminicidio.

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La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol detectó la presencia del prófugo en territorio argentino gracias a un cruce de información con la División de Búsqueda y Captura de la OCN Interpol Lima.

En virtud de ello, se inició una investigación preliminar para confirmar su localización y lograr su detención con fines de extradición.

En ese contexto, y tras diversas tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Corona, provincia de Buenos Aires, se confirmó la información brindada por una fuente humana sobre su ubicación en esa localidad.

Se confirmó que, para sus desplazamientos en dicha comuna, utilizaba la modalidad de mochilero y una bicicleta como medio de movilidad.

La Policía realizó un operativo de ubicación en la ciudad de Corona y, en horas de la tarde del viernes, observó a un hombre que circulaba en bicicleta y transportaba una mochila de gran porte. Este, al advertir la presencia policial, aceleró la marcha, pero fue alcanzado e intervenido.

Una vez identificado, se verificó que se trataba del prófugo de la justicia peruana Luis André Flores Julca, quien quedó a disposición del Juzgado Federal competente en turno.

Como se sabe, Flores Julca se encuentra imputado por los hechos ocurridos el 11 de abril del 2026, día en el que agredió a quien fuera su pareja sentimental, Yajaira Yanet Sigüeñas Urbano, con un objeto punzocortante, lo que le ocasionó múltiples lesiones de gravedad.

Posteriormente, habría provocado de manera intencional un incendio en el inmueble donde se encontraba la víctima, con lo que la expuso a quemaduras de extrema consideración. Como consecuencia de dichas lesiones, y pese a permanecer internada en terapia intensiva, la víctima falleció el 4 de mayo del 2026.

Actualmente, la Policía peruana mantiene contacto directo con la Unidad Fiscal Federal interviniente. Además, se iniciaron las comunicaciones internacionales de rigor para dar curso al correspondiente proceso de extradición.