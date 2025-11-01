HOYSuscripcion LR Focus

Suheyn Cipriani anuncia cambio y revela que evalúa alejarse de la televisión: "Me dedicaré a TikTok"

La modelo contó que desea separar su vida de los programas de televisión y enfocarse ahora en su comunidad en aquella red social. Además, aclaró su situación sentimental actual. 

Suheyn Cipriani afirma que quiere dedicarse a sus redes. Foto: Composición LR
Suheyn Cipriani afirma que quiere dedicarse a sus redes. Foto: Composición LR

La exreina de belleza, Suheyn Cipriani, viene realizando cambios en su carrera en el medio artístico. Recientemente anunció que podría dejar de aparecer en la televisión para dedicarse a fondo a la red social TikTok. A través de un video en dicha plataforma digital, la modelo señaló que ahora desea alejar su vida personal del foco de la TV y centrarse donde se siente "cómoda".

"No creo que vuelva a aparecer en programas de televisión, voy a deslindar un poco mi vida de la TV y me voy a dedicar 100% a todo lo que es TikTok porque es lo que me ha gustado. (...) Donde me siento cómoda", explicó.

Suheyn Cipriano plantea dejar la televisión por redes sociales

La ex de César Vega, aseguró que TikTok fue la red social que la llevó a volverse más conocida, y entre las razones de su decisión, destacó que allí ha formado un vasto número de seguidores a quienes califica como su 'comunidad'.

"Es donde está mi comunidad, mi 'familia', mis 'esposas' y 'esposos'. Como digo, siempre entrar a TikTok es como ponerme en una realidad virtual", sostuvo. Además, según indicó, puede divertirse y ser más libre ahí.

Suheyn Cipriani afirma que dejó de ver a su saliente

La modelo también se refirió sobre su saliente, un joven llamado Basten Flores Torres, quien según destapó el programa 'Magaly TV, la Firme', contaba con investigaciones por algunos delitos. De acuerdo con Suheyn, actualmente ya no se encuentra saliendo él tras la polémica y dejó en claro que nunca fue su pareja.

"Él no es mi pareja, es un amigo que estaba conociendo y ya no. Obviamente con todo lo que ha salido sobre el tema, pues, hemos decidido no vernos más. Es como si están conociendo a alguien y de la nada lo expongan así. (...) Pero igual ya no estamos saliendo", aseguró.

