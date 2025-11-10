En medio de un nuevo escándalo mediático, el cantante peruano Josimar Fidel desmintió cualquier relación con Verónica González, la ciudadana venezolana que asegura haber tenido un acuerdo económico con él en beneficio de unos menores de edad que aún están por nacer. El intérprete de salsa respondió de forma enérgica a las declaraciones difundidas por la mujer y aseguró que solo la vio durante "cuatro horas en su vida", rechazando tajantemente cualquier vínculo personal o financiero.

El caso tomó notoriedad tras ser presentado en la antesala de una entrevista exclusiva para el programa 'Magaly TV, la firme', donde González aseguró que mostraría pruebas contundentes del supuesto compromiso económico. Ante esto, Josimar no tardó en salir al frente con un mensaje cargado de indignación, en el que amenazó con emprender acciones legales y advirtió que no permitirá que su familia sea involucrada.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Josimar amenaza con denunciar a su prima y meterla presa

En un avance del programa de Magaly Medina, Josimar se mostró visiblemente molesto y rechazó rotundamente las declaraciones de Verónica González, a quien diversos medios han calificado como su 'prima'. El cantante fue tajante: “Yo a esa mujer no la conozco, loco. La conocí solamente cuatro horas de mi vida y ella dice que ha tenido un acuerdo conmigo económicamente para los niños”, expresó.

El artista dejó claro que no tolerará más “difamaciones” y anunció que tomará medidas judiciales contra González. "Te voy a ver presa, porque con mi familia no se meten", declaró frente a cámaras, elevando el tono del conflicto. En su intervención, también retó públicamente a la mujer venezolana: "Muestra todo lo que tú hablas", exigiendo evidencia concreta sobre las afirmaciones que lo han puesto nuevamente en el centro de la polémica.

No es la primera vez que Josimar se ve envuelto en controversias mediáticas. Sin embargo, esta vez el salsero asegura que está dispuesto a llegar “hasta las últimas consecuencias” para proteger su imagen y la integridad de sus seres queridos.

Verónica González promete pruebas en Magaly TV, la firme

La controversia escaló cuando Verónica González anunció que presentará documentación en 'Magaly TV, la firme', espacio televisivo conocido por exponer casos mediáticos de figuras públicas. La mujer, cuya identidad completa y vínculo con el artista aún no ha sido aclarado oficialmente, afirma que existe un trato económico vigente con Josimar relacionado con el cuidado de unos menores.

Según lo adelantado por el programa conducido por Magaly Medina, la entrevista con González incluirá supuestos contratos y registros que demostrarían el compromiso asumido por el salsero. Esta aparición ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa y del propio cantante, quien ha negado categóricamente la existencia de cualquier acuerdo.