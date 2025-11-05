HOYSuscripcion LR Focus

Magaly arremete contra Josimar por borrar comunicado sobre ruptura con María Fe Saldaña: “Muestras de desamor absoluto”

La “urraca” cuestionó la actitud del salsero, que generó sorpresa y reacciones tras anunciar su ruptura con María Fe Saldaña, publicación que luego eliminó.

La conductora se pronunció luego de que Josimar borrara el comunicado donde anuncia el fin de su relación con María Fe. Foto: Composición LR
La conductora se pronunció luego de que Josimar borrara el comunicado donde anuncia el fin de su relación con María Fe. Foto: Composición LR

Josimar vuelve a estar en el ojo público tras un nuevo episodio relacionado con su vida sentimental. El salsero decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para comunicar el fin de su relación con María Fe Saldaña, con quien tiene dos hijos.

La publicación sorprendió a más de uno luego de que el artista decidiera eliminarlo poco después de haberla difundido. El hecho generó reacciones, entre ellas las de Magaly Medina, quien no dudó en comentar sobre la actitud del cantante.

Magaly cuestiona la actitud de Josimar

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la “urraca” se refirió al comunicado del intérprete de ‘La Protagonista’ y cuestionó la manera en que manejó su ruptura.

“Resulta que Josimar puso un comunicado donde decía que había roto su relación con Maria Fe Saldaña. (…) Y al rato lo sacó. ¿Qué pasó? No sabemos. Ese comportamiento de Josimar no es de ahora, es desde hace tiempo”, señaló Medina.

La conductora continuó hablando sobre lo sucedido, recordando las polémicas en las que el cantante se ha visto envuelto a lo largo de su relación con María Fe Saldaña.

“Desde que inició su relación con María Fe Saldaña lo hemos visto envuelto con diferentes chicas. (…) Todo lo que esta chica ha aguantado, es bastante realmente. Creo que no hay que tolerar cuando evidentemente estas son muestras de desamor absoluto”, expresó.

Josimar anuncia fin de su relación con María Fe en comunicado, pero luego lo borra

El anuncio de Josimar se publicó tras las nuevas declaraciones de Verónica González, conocida como su “prima”, quien señaló haber llegado a un acuerdo con el cantante tras la controversia por la paternidad de sus mellizos.

“Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y de mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno y, sobre todo, para el bienestar de nuestros hijos. Solicito a la prensa y los medios evitar incomodar o mortificarla con llamadas”, escribió el salsero en su comunicado.

Tras leer su mensaje, Magaly Medina, fiel a su estilo, respondió con ironía al pedido del salsero luego de que solicitara respeto hacia la madre de sus hijos.

“Ay, ahora sí que considerado. ¿Y cómo él la mortificó con todo el lio de la venezolana en España?”, comentó la conductora.

