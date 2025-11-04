HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Josimar anuncia su separación de María Fe Saldaña, pero borra comunicado a los segundos: "Gratitud por lo vivido"

El cantante Josimar sorprendió al anunciar el fin de su relación con María Fe Saldaña en Instagram. Aunque eliminó la publicación de inmediato, el mensaje fue capturado y difundido por 'Instarándula'.

Josimar y María Fe Saldaña tienen 2 hijos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Josimar y María Fe Saldaña tienen 2 hijos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Desde hace semanas, la vida sentimental de Josimar se encuentra en el centro de la atención pública. Este martes 4 de noviembre, el salsero peruano compartió en su cuenta oficial de Instagram un comunicado confirmando su separación definitiva de María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos menores. Sin embargo, el mensaje fue eliminado a los pocos segundos, generando aún más especulación entre sus seguidores.

La publicación no pasó desapercibida. Usuarios atentos lograron capturar la imagen y la hicieron llegar al periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien a través de su plataforma 'Instarándula' reveló el contenido completo del mensaje. La repentina eliminación ha levantado sospechas sobre un posible arrepentimiento o presión externa por parte del entorno del artista.

Josimar revela que su relación con María Fe no va más

El cantante utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje directo y breve, pero contundente: su vínculo con María Fe Saldaña había llegado a su fin. En el comunicado, Josimar expresó que la decisión fue tomada en mutuo acuerdo y con madurez, priorizando el bienestar emocional y familiar de sus hijos.

“Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos”, escribió.

Aunque el mensaje fue borrado casi al instante, Samuel Suárez logró recuperar la imagen y la compartió con sus seguidores, confirmando que el texto no fue alterado. Esta inesperada acción provocó diversas reacciones en redes sociales, especialmente porque Josimar no brindó mayores detalles sobre las razones de la ruptura.

En el mismo comunicado, el salsero pidió públicamente respeto para su expareja. “Solicito a la prensa y los medios evitar incomodarla o mortificarla con llamadas por consideración a ella y nuestra familia. Hoy seguimos caminos distintos con gratitud por lo que hemos vivido y deseándonos lo mejor mutuamente”, concluyó.

