Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Espectáculos

Gianella Ydoña expone a Josimar y confiesa que aún la sigue buscando pese a su romance con María Fe Saldaña: "Me dice que soy su esposa"

La exesposa de Josimar, Gianella Ydoña, aseguró que Josimar continúa buscándola e incluso se le ha insinuado, pese a estar en una relación con María Fe Saldaña. Asimismo, le mandó un sabio consejo a la pareja del salsero.

Josimar nuevamente envuelto en un escándalo sentimental. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Josimar nuevamente envuelto en un escándalo sentimental. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

El cantante Josimar Fidel sigue en el centro de la atención mediática, esta vez tras las recientes declaraciones de su exesposa, Gianella Ydoña, quien reveló en el programa ‘América Hoy’ que el salsero la sigue buscando y se le insinúa, pese a estar actualmente con María Fe Saldaña. Esta polémica surge en medio de rumores sobre un nuevo embarazo vinculado al artista, esta vez con Verónica González, a quien inicialmente presentó como su 'prima'.

Durante la entrevista, Ydoña, también conocida como la ‘Protagonista’, aseguró que Josimar mantiene una actitud insistente y ambigua hacia ella, recordándole constantemente que “serán esposos toda la vida”. Ante esto, Gianella aconsejó a Saldaña que tenga más cuidado con su pareja, en especial por toda la polémica que lo rodea los últimos días.

Josimar descarta vínculo de paternidad en embarazo de su 'prima' Verónica González en 'Esta noche': 'Sé lo que hice y lo que no'

Exesposa de Josimar revela que salsero todavía la busca

Gianella Ydoña no escatimó en detalles al contar que Josimar, su expareja y padre de su hijo, continúa buscando contacto con ella a pesar de haber finalizado su relación hace tiempo. Según su testimonio, el intérprete de salsa suele llamarla e incluso ha llegado a visitarla sin previo aviso.

“Nosotros vamos a ser esposos toda la vida. Siempre me hace acordar que yo soy su esposa”, expresó Gianella ante las cámaras de ‘América Hoy’. La empresaria relató un episodio ocurrido hace algunos meses, cuando Josimar fue a tocarle la puerta a su vivienda en Perú mientras ella se encontraba con su actual pareja. “Empezó a gritar ‘Nela, Nela’. Yo abrí y lo puse en su lugar porque estaba con mi pareja descansando”, narró con firmeza.

El sabio consejo que le da Gianella Ydoña a María Fe Saldaña por Josimar

Consultada sobre qué le diría a María Fe Saldaña, actual pareja del cantante, Gianella Ydoña fue directa. “Que cuide más a su marido”, declaró en el magazine de América TV, en una clara advertencia sobre el comportamiento que mantiene Josimar fuera de su relación.

Estas declaraciones toman especial relevancia luego de que se conociera que Verónica González estaría esperando mellizos del cantante. Esta información ha sido desmentida hace poco por el propio Josimar, quien en una entrevista con 'La Chola Chabuca' juró por todos sus hijos que él no estaba esperando ningún retoño más.

