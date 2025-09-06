HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Cansada de las críticas, la cantante de Corazón Serrano reveló que abandonará su tradicional baile y pidió la ayuda de sus fans para solucionar el inconveniente.

Kiara Lozano hizo un especial pedido a sus fans tras anunciar que ya no hará su 'paso eléctrico'. Foto: composición LR/difusión/TikTok/luciazava11
Kiara Lozano hizo un especial pedido a sus fans tras anunciar que ya no hará su 'paso eléctrico'. Foto: composición LR/difusión/TikTok/luciazava11

La cantante Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al revelar en una transmisión por TikTok que dejará de realizar su característico 'baile eléctrico', también conocido como baile de la boa, con el que se presentaba en cada concierto de la agrupación piurana y se había convertido en un sello personal dentro de los shows del grupo.

“A mí me duele mi espalda, ya lo estoy diciendo, a mí también me duele ya. Entonces, a todos ustedes que están acá les invito a que me puedan ayudar a crear un nuevo paso para la 'Bomba Chuchaqui'”, expresó la cantante, quien lleva más de cuatro años en la orquesta liderada por Edwin Guerrero.

PUEDES VER: Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

lr.pe

Kiara Lozano confiesa que ya no hará su popular baile y explica la razón

Durante la transmisión en TikTok, Kiara Lozano confesó que su decisión está relacionada tanto con las críticas que ha recibido en redes sociales como con temas de salud. De acuerdo con la intérprete de 'Mix Zúmbalo', algunos fans consideran que el paso ya está desgastado. “Qué ya aburre la boa, que ya aburre el paso eléctrico”, afirmó la cumbiambera, aunque reconoció que los comentarios no son el único motivo.

La cantante precisó que sus dolores de espalda también influyeron en su decisión de dejar de hacer el icónico baile que acompañaba la interpretación de 'Bomba Chuchaqui'. Pese a ello, se mostró entusiasta con la idea de innovar y trabajar junto con sus fans en una nueva propuesta.

PUEDES VER: Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: 'Así de feliz'

lr.pe

Kiara Lozano pide ayuda de sus fans tras anunciar que no hará su 'baile eléctrico'

En su transmisión, la cumbiambera lanzó un pedido directo para crear una nueva tendencia en redes sociales. “A mí ya se me ha ido la creatividad sinceramente, ayúdenme ustedes entonces a hacer un nuevo trend, etiquétenme… Como ya tanto les cansa, entonces, ayúdenme a innovar”, expresó.

Kiara Lozano se ha caracterizado por ser frontal y directa con sus seguidores, a quienes en más de una ocasión les ha expresado lo que siente. En una transmisión pasada, incluso aseguró que algunos fans muestran preferencia hacia sus compañeras de Corazón Serrano, pues suelen criticar cada cosa que ella hace en el escenario, pero no aplican el mismo criterio con las demás integrantes.

