Rony Estremadoyro imitó a Paul Flores, exmiembro de Armonía 10, en 'Yo soy'. Foto: captura/Latina | Foto: captura/Latina

A seis meses del fallecimiento del cantante Paul Flores, ‘El Ruso’, un imitador del artista piurano sorprendió con su presencia en la nueva temporada de ‘Yo soy’. Antes de demostrar su talento al jurado, el participante Rony Estremadoyro hizo una pausa para lanzar un fuerte mensaje contra las autoridades. Como se recuerda, el cantante de Armonía 10 fue víctima de la ola de criminalidad que se vive en nuestro país.



“Es un personaje muy sensible para todo el país. Con mucho respeto. A través de la música, me gustaría alzar mi voz de protesta y pedir más seguridad y un país mejor a nuestras autoridades”, dijo el participante ante la presencia de Ricardo Morán, Jely Réategui y Carlos Alcántara.

