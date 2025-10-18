Imitador de ‘El Ruso’ llegó a ‘Yo soy’ y conmovió con un fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”
El imitador de Paul Flores, cantante fallecido de Armonía 10, generó sentimientos encontrados al interpretar 'Lágrimas por lágrimas'. El jurado le agradeció por el respeto que mostró sobre el escenario.
- Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"
- Ricardo Morán se quiebra ante la potente voz de la imitadora de Whitney Houston: “Eres muy conmovedora”
A seis meses del fallecimiento del cantante Paul Flores, ‘El Ruso’, un imitador del artista piurano sorprendió con su presencia en la nueva temporada de ‘Yo soy’. Antes de demostrar su talento al jurado, el participante Rony Estremadoyro hizo una pausa para lanzar un fuerte mensaje contra las autoridades. Como se recuerda, el cantante de Armonía 10 fue víctima de la ola de criminalidad que se vive en nuestro país.
“Es un personaje muy sensible para todo el país. Con mucho respeto. A través de la música, me gustaría alzar mi voz de protesta y pedir más seguridad y un país mejor a nuestras autoridades”, dijo el participante ante la presencia de Ricardo Morán, Jely Réategui y Carlos Alcántara.
TE RECOMENDAMOS
LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora