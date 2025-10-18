HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Imitador de ‘El Ruso’ llegó a ‘Yo soy’ y conmovió con un fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

El imitador de Paul Flores, cantante fallecido de Armonía 10, generó sentimientos encontrados al interpretar 'Lágrimas por lágrimas'. El jurado le agradeció por el respeto que mostró sobre el escenario.

Rony Estremadoyro imitó a Paul Flores, exmiembro de Armonía 10, en 'Yo soy'. Foto: captura/Latina
Rony Estremadoyro imitó a Paul Flores, exmiembro de Armonía 10, en 'Yo soy'. Foto: captura/Latina | Foto: captura/Latina

A seis meses del fallecimiento del cantante Paul Flores, ‘El Ruso’, un imitador del artista piurano sorprendió con su presencia en la nueva temporada de ‘Yo soy’. Antes de demostrar su talento al jurado, el participante Rony Estremadoyro hizo una pausa para lanzar un fuerte mensaje contra las autoridades. Como se recuerda, el cantante de Armonía 10 fue víctima de la ola de criminalidad que se vive en nuestro país. 

“Es un personaje muy sensible para todo el país. Con mucho respeto. A través de la música, me gustaría alzar mi voz de protesta y pedir más seguridad y un país mejor a nuestras autoridades”, dijo el participante ante la presencia de Ricardo Morán, Jely Réategui y Carlos Alcántara.

