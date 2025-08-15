Macla Yamada declaró contra Ricardo Morán sobre su polémica con un concursante por agradecer a Dios en 'Yo soy'. | Foto: Composición LR/TikTok/ricardomoranvargas-Instagram

El regreso de 'Yo soy' a la televisión nacional no solo trajo nuevas imitaciones y talentos sobre el escenario, sino también una polémica que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Durante una audición, el jurado y conductor Ricardo Morán interrumpió a un participante que intentaba agradecer públicamente a Dios antes de su presentación, generando incomodidad en el set y encendiendo un debate sobre los límites del respeto a las creencias religiosas.

El episodio, que fue difundido por el creador de contenido Ric La Torre, provocó reacciones encontradas entre televidentes y figuras del espectáculo. Una de las voces que se sumó a la discusión fue la de la actriz y locutora Macla Yamada, quien analizó el contexto cultural detrás de la reacción del público y señaló que la fe sigue siendo un tema particularmente sensible en el Perú.

Macla Yamada y su análisis del incidente con Ricardo Morán

Durante su participación en el programa digital 'Ouke' de La Roro Network, Macla Yamada comentó que el rechazo hacia Ricardo Morán no solo se debió a la forma de la interrupción, sino al momento en que ocurrió. “Chocó con Papá Lindo”, afirmó, en diálogo con los conductores Daniel Marquina y Carlos Orozco.

La locutora explicó que, si el conductor hubiera hecho una broma directa desde el inicio, la percepción del público habría sido distinta. Sin embargo, el hecho de que interviniera inmediatamente después de un agradecimiento a Dios, y en plena transmisión nacional, intensificó la indignación. Según Yamada, este tipo de episodios tocan fibras culturales y emocionales que trascienden el entretenimiento.

Reacciones en redes y el debate sobre el respeto a la fe en 'Yo soy'

El video del incidente se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios en plataformas como TikTok, Facebook y X. Muchos usuarios calificaron la actitud de Morán como una “humillación” hacia el participante, resaltando que las creencias religiosas merecen respeto incluso en un contexto televisivo de competencia. Expresiones como “Primero es Dios ante todo” o “La fe no es motivo de burla” se multiplicaron en las respuestas al clip.

Incluso Ric La Torre, quien compartió la escena original, señaló que, independientemente de las convicciones personales, la fe forma parte de la identidad y vida de muchas personas y debe ser tratada con consideración. Aunque el estilo irónico y directo ha caracterizado a Morán en temporadas anteriores de 'Yo soy', esta vez parte de la audiencia consideró que el conductor debió manejar el momento con mayor cautela para evitar la controversia que ahora rodea al programa.