Carlos Orozco afirmó que el incidente de Ricardo Morán con joven que agradeció a Dios en ‘Yo soy’ no habría gustado a los auspiciadores del canal

Carlos Orozco afirmó que el incidente de Ricardo Morán con joven que agradeció a Dios en ‘Yo soy’ no habría gustado a los auspiciadores del canal. Incluso mencionó que el gerente Eric Jurgensen recibió una llamada de Gisela Valcárcel.

Carlos Orozco menciona que las marcas que auspician Latina no avalarían el incidente de Ricardo Morán en 'Yo soy'.
Carlos Orozco menciona que las marcas que auspician Latina no avalarían el incidente de Ricardo Morán en ‘Yo soy’. | Foto: Composición LR/ricardomoran-Instagram/TikTok

El regreso de 'Yo soy' ha sido opacado por una controversia que traspasó las pantallas y llegó a las redes sociales. Todo comenzó durante una audición, cuando un participante intentó agradecer públicamente a Dios antes de presentarse, pero fue interrumpido por Ricardo Morán. La situación generó críticas divididas y abrió un intenso debate sobre el respeto a las creencias religiosas en televisión nacional.

Ahora, el conductor y podcaster Carlos Orozco aseguró que el alcance del incidente fue más allá de la opinión del público. En su programa digital Ouke, afirmó que la reacción de Morán habría incomodado a las marcas que auspician el programa e, incluso, que altos ejecutivos del canal habrían recibido comunicaciones directas sobre el tema.

PUEDES VER: Macla Yamada enfrenta a Ricardo Morán por humillar a participante que agradeció a Dios en 'Yo soy': “Chocó con Papá Lindo”

lr.pe

Carlos Orozco sobre Latina por el incidente en 'Yo soy': “No ha gustado a las marcas"

Durante la conversación con sus compañeros de conducción, Orozco sostuvo que la polémica no fue bien recibida por los patrocinadores. “Ha llegado la información que esta polémica no les ha gustado a las marcas que apoyan al canal y que esto ha sido anunciado”, comentó, sugiriendo que la situación habría generado preocupación en la gerencia de Latina.

El conductor también reveló que, según su información, el gerente general Eric Jurgensen recibió una llamada de la presentadora Gisela Valcárcel. Aunque no precisó el contenido de la conversación, Orozco dejó entrever que la figura televisiva habría manifestado su opinión sobre el episodio que ha polarizado a la audiencia.

PUEDES VER: Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de 'Yo soy' cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

lr.pe

El episodio que generó polémica en las redes

La controversia se originó en una de las audiciones del programa, difundida por el creador de contenido Ric La Torre. En el clip se observa cómo un concursante intenta agradecer a Dios, pero es interrumpido varias veces por Morán, quien le pide directamente su nombre y hace comentarios irónicos.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios consideraron la actitud del jurado como una falta de respeto, mientras otros defendieron su estilo directo y sarcástico. La discusión no solo se centró en el comportamiento del conductor, sino en la importancia que tiene la fe en la cultura peruana, un punto que también resaltó la actriz y locutora Macla Yamada en el mismo programa de Orozco.

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

LEER MÁS
Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

LEER MÁS
Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

LEER MÁS
Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

LEER MÁS

