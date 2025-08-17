HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ricardo Morán sorprende con rápida decisión sobre imitador de Raphael en 'Yo soy': "Quiere batir récord"

Carlos Alcántara y Jely Reátegui se mostraron sorprendidos por la inusual forma de aprobar a un imitador de Raphael, dejando de lado su característica rigurosidad.

La sorpresiva respuesta de Morán sorprendió a todos, al aprobar rápidamente a un imitador de Raphael.
La sorpresiva respuesta de Morán sorprendió a todos, al aprobar rápidamente a un imitador de Raphael.

En la última emisión de 'Yo soy', Ricardo Morán, sorprendió a todos con su rápida y positiva decisión que le brindó a un imitador que pasaba por el casting. Lejos de su incisivo y duro estilo, el jurado y productor se dejó ver encantando con la participación de una joven promesa del reality, que imitó al cantante y actor español Raphael. Con apenas unos segundos de canción, el intérprete se clasificó para la siguiente etapa del reality.

Jely Reátegui y Carlos Alcántara se sorprendieron ante tan rápida decisión, ya que conocen la rigurosidad de Ricardo Morán para evaluar a los aspirantes. Los actores invitaron al participante a seguir cantando, pero también brindaron un veloz sí, siguiendo la línea del productor. "Quiere batir récord" dijo efusivamente 'Cachín', viendo la emoción del chico y de sus compañeros jurados por esta participación.

PUEDES VER: Ricardo Morán lanza polémico comentario sobre Magneto y Mauri Stern le advierte: "Las fans del grupo te van a matar"

lr.pe

¿Cómo fue el veloz sí de Ricardo Morán en 'Yo soy'?

Todo empezó con la participación de Josué Quispe, quien llegó para imitar a Raphael. En la entrevista previa a su participación en 'Yo soy', reveló que ya estuvo en el reality, compitiendo en la versión 'Kids' y 'Nueva Generación', pero como José José. Asimismo, mencionó una apuesta personal con un amigo: en caso de pasar a la siguiente etapa le regalarían un moderno celular.

Cuando el joven empezó a cantar, fue cortado rápidamente por Ricardo Morán. Lo que parecía el inicio de una de sus famosas críticas, se trató en realidad de un comentario positivo sobre su performance. "Te acabas de ganar un celular" dijo el jurado, visiblemente feliz de la presentación. Sus compañeros se sorprendieron con la repentina decisión del productor, que no suele aprobar a los aspirantes con tanta prontitud.

PUEDES VER: Ricardo Morán arremete contra Franco Cabrera por intervenir en casting de Chayanne en 'Yo soy': "Ningún aporte"

lr.pe

Siguiendo la línea, Jely Reátegui le preguntó si volvería a cantar y, al hacerlo, fue nuevamente interrumpido por la aprobación de la actriz. Algo similar pasó con Carlos Alcántara, que le pidió que entonase otra canción, pero le dio el sí final para consolidar su clasificación antes de que pudiera presentarse.

Un nuevo Raphael en 'Yo soy'

Raphael es uno de los cantantes más imitados en 'Yo soy', ya que ha tenido representación tanto en castings como en 'las galas', tanto que en esta temporada ya tienen a otro imitador clasificado. Además, el intérprete cuenta con el trabajo de Alberto Ravines, el llamado "Raphael peruano", que participó en dos ocasiones en el reality de canto, coronándose como subcampeón en el primer paso. Pese a ello, Ricardo Morán destacó un aporte con la llegada del trabajo de Josué Quispe.

Para el jurado, el participante tiene la oportunidad de imitar a Raphael en una etapa más joven. "Es superinteresante tener al mismo cantante, pero con 4 décadas de diferencia, ya que es otra voz, otra energía, otras canciones", mencionó Morán entusiasmado con esta presentación. Asimismo, Carlos Alcántara, confeso admirador del actor español, no dudó en darle consejos al imitador, sobre todo revisando las películas que el artista hizo en su juventud.

