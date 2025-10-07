HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

A solo unos días de la gran final, el imitador de Jim Morrison, Nadú Arrarte, queda fuera de 'Yo soy'. Uno de los más impactados por su eliminación fue Ricardo Morán, quien no evitó su gesto de desaprobación.

Imitador de Jim Morrison fue eliminado de 'Yo soy' este 7 de octubre.
Imitador de Jim Morrison fue eliminado de 'Yo soy' este 7 de octubre. | Foto: composición LR/Latina

Muchos fanáticos de 'Yo soy' 2025 daban como uno de los finalistas al imitador de Jim Morrison. Sin embargo, la noche del martes 7 de octubre, en la última semana del programa, el participante fue eliminado, dejando en shock a los jurados del reality de Latina y a numerosos usuarios en redes sociales.

Curiosamente, la salida de Nadú Arrarte, el artista detrás de la caracterización del recordado cantante de la banda de rock The Doors, fue definida por el público, el cual tiene la facultad de hacer ganar a su favorito con su voto en la plataforma oficial del concurso.

PUEDES VER: Ronald Hidalgo, Juan Gabriel de ‘Yo soy’, responde a la cruel crítica de Salim Vera: “Tiene miedo a los imitadores”

Jurado de 'Yo soy' 2025 y usuarios en redes sociales en shock tras eliminación de Jim Morrison

Aunque a lo largo de la temporada 2025, el imitador Jim Morrison mantuvo un desempeño sostenido y constantemente elogiado, no solo por sus fans, sino también por el jurado, no logró ubicarse entre los seis participantes que se acercan cada vez más a la gran final de 'Yo soy', programada para este sábado 11 de octubre.

Fue precisamente Ricardo Morán uno de los rostros más visiblemente impactados por esta eliminación. El también productor, ante la inevitable despedida de uno de sus imitadores predilectos, no tuvo más opción que ponerse de pie y despedirlo entre aplausos y un fuerte: "¡Bravo!", al igual que sus colegas jueces Jely Reátegui y Carlos Alcántara 'Cachín'.

Imitador de Jim Morrison se despide de 'Yo soy' 2025

Nadú Arrarte tampoco pudo contener su expresión tras haber sido anunciado como el eliminado de la noche, pese a su destacada actuación al ritmo de 'Touch Me'. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente para aceptar el resultado y expresar su gratitud ante la experiencia y el respaldo recibido. El rostro entristecido de su enamorada, presente en el set, fue captado por las cámaras.

Tras la despedida del imitador de Jim Morrison, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su perplejidad con frases como "Están locos, él estaba para la final", "No lo merecía", "No saben votar" y "Esto no es real". Ahora, solo seis concursantes siguen en pie rumbo a convertirse en el flamante ganador de esta temporada. Ellos son: José José, Raphael, Pedro Infante, Joy, Denisse Guerrero y Daddy Yankee.

Usuarios reaccionan tras eliminación del imitador de Jim Morrison en 'Yo soy'. Foto: captura X

Usuarios reaccionan tras eliminación del imitador de Jim Morrison en 'Yo soy'. Foto: captura X

Usuarios reaccionan tras eliminación del imitador de Jim Morrison en 'Yo soy'. Foto: captura X

Usuarios reaccionan tras eliminación del imitador de Jim Morrison en 'Yo soy'. Foto: captura X

