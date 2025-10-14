HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ricardo Morán se quiebra ante la potente voz de la imitadora de Whitney Houston: “Eres muy conmovedora”

Con tan solo 20 años, la imitadora de Whitney Houston hizo algo que pocos logran: emocionar a Ricardo Morán hasta las lágrimas con el tema 'I Will Always Love You'.


A pesar de solo dos meses de práctica, Jolié demostró su capacidad vocal, dejando al jurado y a la audiencia maravillados por su talento y emoción sobre el escenario.Fotos: capturas/Latina
A pesar de solo dos meses de práctica, Jolié demostró su capacidad vocal, dejando al jurado y a la audiencia maravillados por su talento y emoción sobre el escenario.Fotos: capturas/Latina

‘Yo soy’ empezó su segunda temporada de 2025 con grandes performances. Una de las actuaciones que más sorprendió fue la de la imitadora de Whitney Houston. Además de interpretar una canción tan difícil como 'I Will Always Love You', la joven pucallpina hizo emocionar a Ricardo Morán, quien se ha caracterizado por ser un juez muy exigente.

El último lunes 13 de octubre, Ricardo Morán se mostró conmovido con la participación de Jolié, una joven de Pucallpa que en el 2017 participó en ‘Super Kids’, donde quedó en el cuarto lugar. La concursante, de tan solo 20 años, también sorprendió al contar que nació del producto del amor de su madre peruana y su padre camerunese.

Imitadora de Whitney Houston brilla en ‘Yo soy’ 2025

Después de contar su historia familiar, Jolié Messambo sorprendió a Jely Réategui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán al cantar 'I Will Always Love You', tema que, según ella, no ha dejado de practicar desde hace dos meses. A pesar del poco tiempo de preparación, la joven lo hizo de manera óptima.

“Es que te veo tan chiquita y tan talentosa y haces muy bien en ocultar lo que puedes hacer para soltarlo en el momento correcto. Te veo y pienso en mis hijos. Estas han sido semanas un poco complicadas. Estamos muy cansados, ha sido un día muy largo para todos nosotros, una semana muy pesada”, dijo Morán con la voz quebrada.

“Has escogido a una artista icónica que canta una canción que es un cover. Esta canción es de Dolly Parton, la canta Whitney Houston, que llega a la vida de Whitney Houston cuando ella ya estaba grande, tenía una edad que tú no tienes y una experiencia de vida que tú no tienes. Aun así, eres muy conmovedora cantándola, pero de otra manera, como juvenil; y sugeriría que empieces a buscar repertorio y referencias de Whitney a una edad más cercana a la tuya, porque eso va a potenciar mucho más”, añadió el productor de Rayo en la botella.

En tanto, Carlos Alcántara opinó: “Mucha emoción. Eres una dulzura y haces que la música se sienta fácil y tranquila y en realidad es tremenda canción. A mí, me emociona mucho y primera vez que se me escarapela acá, detrás de las orejas”. En tanto, Jely añadió: “Eres increíble. Tienes un talento, un carisma y una presencia como si tuvieras años haciendo esto. Y siendo este tu punto de partida, me conmueve y me emociona exageradamente todo lo que puedes avanzar y seguir creciendo y empezar a construir tu carrera musical, sea imitando o  también como Jolié”.

