Espectáculos

Kike Suero responde a Cachay tras ser llamado 'cobarde' por incidente en Gamarra: "Lo voy a cuadrar"

Kike Suero calificó como "mentira" las declaraciones de Cachay. Aseguró que, tras ser retirados de Gamarra, sí acudió a la comisaría y acusó a su 'compadre' de querer colgarse de él.

Kike Suero se pronunció sobre el incidente en Gamarra con Cachay. Foto / Difusión: LR
La reciente entrevista a José Luis Cachay Ramos dejó cola. En ella, el cómico ambulante reveló que Kike Suero "armó la bronca (en Gamarra) y se fue". Tras ello, el "compadre" de Cachay se defendió asegurando que "esas son mentiras". "Él solo quiere colgarse de mí, se aprovecha. Lo que ha contado en el podcast no es verdad, yo estuve allí, fui hasta la comisaría", se defendió el humorista.

Pero eso no fue todo, Kike Suero lanzó una advertencia a 'Cachay' y aseguró que, cuando lo vea, lo va a "cuadrar". "Soy del Callao, me he criado en los barrios más bravos", subrayó el humorista. Sumado a ello, aseguró que no le tiene miedo a nadie y que todo lo vivido le ha servido para forjar carácter.

¿Qué dijo 'Cachay' sobre Kike Suero?

En el podcast 'Café con la Chévez', el cómico ambulante relató que, durante una presentación en Gamarra, organizó "un ruedo con los muchachos". Al poco tiempo, se acercó personal de serenazgo y le preguntó cuánto tiempo permanecerían en el recinto. Él respondió: "Dame media horita", pero el personal no se retiraba. Entonces, Kike Suero inició una discusión. "Cuando volteamos Kike Suero ya no estaba, se quitó. Armó la bronca y se fue", relató.

Los cómicos ambulantes mantienen una relación amical de años. Se conocieron a finales de los 90, cuando realizaban presentaciones al aire libre en la Plaza San Martín. Su fama fue tanta que la puesta humorista fue llevada a la TV bajo el nombre de 'Los reyes de la risa', en Panamericana Televisión.

¿Por qué retiraron de Gamarra a Kike Suero y Cachay?

El 19 de agosto pasado, Kike Suero y Cachay denunciaron que fueron golpeados por los fiscalizadores de Gamarra, en La Victoria. Según relataron, todo empezó cuando los cómicos ambulantes se preparaban para realizar su clásico show, sin embargo, los uniformados procedieron a golpearlos e interceptarlos. “Me dieron con un palo en la cabeza, de ahí me tiraron al suelo y me patearon”, relató Cachay.

Una cámara ciudadana captó el momento exacto en el que el hijo de uno de los cómicos ambulantes es reducido y golpeado. Tras el bochornoso momento, los artistas del humor se apersonaron a la comisaria de la zona para presentar una denuncia formal. El caso causó revuelo en redes sociales.

