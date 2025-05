Jim Suero, hijo mayor del icónico humorista Kike Suero, enfrenta actualmente una orden de captura por incumplir una pensión alimentaria que asciende a S/ 29.994, reveló en su más reciente edición el programa ‘Magaly TV: la firme’. La expareja de Jim y madre de su hijo mayor, reveló que el cómico de 36 años se desentendió de la situación, pese a que actualmente tiene trabajos estables en importantes producciones como ‘El reventonazo de la chola’ y ‘La casa de la comedia’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la joven denunciante, Silvia Lloclla, aseguró al espacio de ATV, que en la desesperación de Kike Suero por evitar que su hijo vaya a prisión, se contactó con ella para ofrecerle un auto con el objetivo de que detenga la resolución judicial que dictaminaba la captura de Jim Suero.

“Me escribió por WhatsApp donde me decía que me quería dar un carro como garantía y que firmará yo con un notario, algo así, para que diga que Jim lo ha pagado todo, pero no a la cuenta, sino a la mano. Pero me di cuenta de que luego borró los mensajes”, afirmó la joven al programa de Magaly Medina.

Magaly exige que capturen a Jim Suero y echa la culpa a Kike Suero

Según el informe presentado por Magaly Medina, se señaló que Jim Suero fue condenado en 2023 al pago de 20 cuotas de S/ 1.500 cada una por no cumplir con la pensión alimentaria de su hijo mayor. No obstante, solo cumplió con hacer un solo depósito, lo que provocó que su pena pasará de suspendida a efectiva, y se ordenará su captura.

Por su parte, Magaly Medina exigió a la justicia que cumpla con la orden de captura y que Jim Suero cumpla con la pensión de alimentos de su hijo. “Este es un tema que no puede quedar impune. La justicia debe actuar y que Jim Suero cumpla con lo que debe a su hijo”, indicó la presentadora señalando también al padre del cómico Kike Suero, quien años atrás también tuvo problemas de la misma índole.

“De tal palo, tal astilla, decimos. Ahí están los ejemplos. Cuando una persona no le ha inculcado ese tipo de compromiso, entonces tenemos estos problemas. Estos hijos irresponsables que siguen la cadena de los padres”, mencionó Magaly.

¿Quién es el cómico Jim Suero, hijo de Kike Suero?

Con 36 años, Jim Suero es el hijo mayor de Kike Suero. Inició trabajando como cómico ambulante en las calles y heredó el don de su padre de hacer reír a la gente. En la actualidad cuenta con 4 hijos y forma parte de los programas ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘La casa de la comedia’ en donde entró para reemplazar al ‘Pato’ Ovalle.

En anteriores entrevistas, Jim aseguró que nunca se colgó de la fama de su papá y sacó pecho que se hizo de un nombre gracias a su trabajo en las plazas. Según Magaly Medina indicó que él habría tenido problemas y que por esa razón estuvo en rehabilitación