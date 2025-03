Kike Suero ha pasado por una preocupante situación de salud, la cual puso en alerta a su familia. Durante la grabación de un programa de televisión, el comediante sufrió una descompensación y sangrado nasal. Este incidente, que podría haber derivado en un problema más grave, fue atendido rápidamente por los miembros del canal, pero sirvió como un llamado de atención para todos. A raíz de esto, su hijo Jim Suero lanzó una fuerte advertencia a su padre: “Lo internaré hasta que cambie”.

Jim Suero ha sido claro con su padre sobre la necesidad de cambiar su estilo de vida, especialmente en lo que respecta a su consumo de alcohol y cigarrillos. Aunque el comediante ha comenzado a reducir su consumo, su hijo asegura que aún no es suficiente. La preocupación de la familia creció tras este reciente episodio de salud, que dejó claro que los problemas de salud de Kike Suero no deben tomarse a la ligera.

Hijo de Kike Suero preocupado por su salud

El incidente de salud ocurrió justo antes de una grabación en vivo. Jim Suero recordó que fue un momento aterrador, pues nunca había visto a su padre en ese estado. Afortunadamente, el personal del canal actuó rápidamente, evitando un desenlace más grave. “Ese día me asusté porque nunca lo había visto así, menos mal no pasó algo más grave”, comentó Jim en entrevista con el diario Trome. A pesar de que Kike Suero ha comenzado a seguir las indicaciones médicas y ha reducido el consumo de alcohol y cigarrillos, su hijo no está dispuesto a bajar la guardia.

El hijo del humorista afirmó que no dudará en tomar medidas más drásticas si su padre no sigue comprometido con su salud. “Le voy a hacer lo mismo que me hizo a mí, con el floro de ‘vamos a una chamba’, y lo internaré hasta que cambie”, agregó Jim, dejando claro que su intención es ayudar a su padre a mejorar su calidad de vida y evitar problemas de salud aún mayores. La familia sigue esperanzada en que Kike Suero mantendrá su compromiso con su salud.