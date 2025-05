Capturan al hijo de Kike Suero por deuda de manutención y cómico pagó S/30,000 para salvarlo: “Empeñé mi alma”

Jim Suero, hijo de comediante Kike Suero, fue capturado por las autoridades la mañana del martes 27 de mayo debido a una denuncia por pensión de alimentos interpuesta por la madre de su hijo, Silvia Lloclla. Según el parte policial, el joven humorista mantiene una deuda con su expareja que asciende a S/30.000, motivo por el cual fue esposada y trasladado a la comisaría.

Hasta el lugar llegó Kike Suero, quien fue abordado por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’. En declaraciones al programa, minimizó lo hecho por su hijo, pero aseguró haber pagado de su propio bolsillo la deuda por manutención de Jim Suero, que ascendía a S/ 30,000. “Empeñe mi alma, pero es mi hijo, entiendes”, expresó a las afueras de la comisaría y evitando así que su heredero sea enviado a prisión.

Sin embargo, según el equipo de Magaly Medina, Jim Suero continuará detenido en el calabozo de requisitorias de San Juan de Lurigancho. La denunciante afirmó que no ha recibido ni un sol en su cuenta bancaria del supuesto pago realizado por Kike. Ahora será el Juzgado de Lima Norte quien determine si el joven comediante deberá ser trasladado a un penal.

Kike Suero minimizó deuda de alimentación de su hijo

Mientras era trasladado esposado a la comisaria, Jim Suero no dejaba de reírse ante la presencia de las cámaras. Su padre Kike Suero llegó al lugar con gafas negras e intento justificar la deuda alimentaria de su hijo ante los medios. En sus declaraciones, el cómico minimizó la grave falta de su hijo y aseguró que Jim es ‘un buen padre’

“Uno es padre hasta que se muere. Padre es padre hasta que se muera (…) una cosa es papá, otra cosa es ser padre”, dijo Kike, algo confundido, enredándose con sus palabras. Ante eso, el reportero le preguntó: “¿Y él qué es?”, a lo que Kike respondió con seguridad: “Padre”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la detención del hijo de Kike Suero?

La reciente detención de Jim Suero por una deuda de manutención de S/30.000 generó gran repercusión en la farándula local. Magaly Medina, fiel a su estilo, no dudó en comentar el caso en su programa 'Magaly TV: La Firme', donde cuestionó duramente la conducta del joven y también la del propio Kike Suero, recordando su historial de denuncias por el mismo motivo.

“Las leyes son las leyes. Cuando uno no paga lo que se le exige, y eso no debería ser una exigencia, debería ser algo que nace de la responsabilidad de cada hombre, que no quiere dejar a sus hijos sin un pan en la boca. Pero Kike Suero, en su momento, también fue denunciado por lo mismo en innumerables oportunidades. ¿Cuál puede ser el ejemplo que le da a su hijo?”, expresó la polémica presentadora.