Gerardo Pe regresa de Brasil con peculiar atuendo y Mario Irivarren lo vacila en Good Time: "Cachay"
Youtuber Gerardo Pe regresó a la conducción de Good Time con un nuevo look y dio detalles de su viaje junto a Roxana Molina.
- Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”
- Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick
El youtuber Gerardo Pe regresó a la conducción del podcast Good Time tras varios días de ausencia por su viaje a Brasil. El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al mostrar un peculiar atuendo y su compañero Mario Irrivarren tomó con bastante humor su aparición. Como se sabe, hace poco Gerardo Pe confirmó su reconciliación con Roxana Molina y se encuentra en un buen momento de su vida sentimental.
Gerardo Pe vuelve a Good Time con un look diferente
Gerardo Pe, muy popular por sus singulares atuendos en el podcast Good Time, decidió mostrarse con un look diferente tras su viaje a Brasil. El conductor, que estuvo ausente durante varios días en 'EEG' y el canal Todo Good, llegó con una pañoleta, una camiseta de Brasil y las cejas muy pobladas.
PUEDES VER: Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”
Por su parte, Mario Irivarren no dudó en vacilarlo y tomó con bastante humor el atuendo del youtuber. "Parece esas gitanas que te leen las cartas, que te tira la maldición, que se pone pañoletas. Cachay. El monstruo de Idat", comentó el chico reality.
Gerardo Pe viajó a Brasil acompañado de Roxana Molina
De otro lado, Gerardo Pe señaló que tuvo un bonito viaje y que estuvo junto al 'amor de su vida', la locutora Roxana Molina. Además, explicó que se enfermó durante el último día de su estadía, pero a pesar de todo la pasó bien. Cabe resaltar, que el youtuber fue contratado para compartir contenido en redes sociales sobre el partido de Universitario ante Palmeiras en Sao Paulo y aprovechó para visitar lugares turísticos del país sudamericano.
PUEDES VER: Streamer La Cobra anuncia lamentable pérdida con desgarrador mensaje: "Me hiciste ser muy feliz"
"Ha sido un fin de semana bien ‘hermociño’. Qué hermoso todo. Me enfermé el último día. De verdad me estoy muriendo, pero estoy aquí cumpliendo, responsable", comentó a Mario Irivarren y Laura Spoya.