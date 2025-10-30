Melissa Klug fue la encargada de anunciar el fin de su relación con Jesús Barco. foto: Composición LR/Instagram.

Jesús Barco ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas. Fue ampayado junto a unas mujeres y amigos en una piscina en Huánuco, pero horas antes, Melissa Klug anunció el fin de su relación con el futbolista tras cinco años juntos. Sin embargo, las malas noticias no terminan para el joven deportista.

Barco se reencontró con su bebé, fruto de su noviazgo con la ‘blanca de chucuito’, pero su alegría no fue completa: reveló que la encontró enferma. Además, compartió su tristeza por otra dura noticia, la muerte de un ser querido al que consideraba parte de su familia, a quien llamaba ‘Tío Pepe’.

Jesús Barco se lamenta al ver enferma a su hija tras terminar con Melissa Klug

Jesús Barco, de 28 años, retornó a Lima luego del comunicado en el que Melissa Klug anunciaba el fin de su relación con el futbolista. A través de sus redes sociales, el deportista compartió el esperado reencuentro con su bebé; sin embargo, también dio a conocer que la pequeña se encuentra delicada de salud.

“Mi gordita enferma”, escribió en Instagram junto a emojis de una cara triste y un corazón. Hasta el momento, Barco no ha dado declaraciones sobre su separación con la expareja de Jefferson Farfán.

Además, el futbolista enfrentó otro duro golpe personal al comunicar la muerte de un ser querido. En sus historias compartió una foto en la que lamenta la pérdida de su ser querido. “Qué pena siento no poder ido a verte y levantarme con esta noticia. Descansa en paz tío pepe”, expuso.

Madre de Jesús Barco confía que Melissa Klug regrese con su hijo

Gloria Bozzeta habló por primera vez sobre el fin de la relación de su hijo con Melissa Klug y expresó su deseo de que ambos se reconcilien. “Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga, ya es tema de ellos", señaló en ‘América hoy’.

“Por favor, ya no quiero hablar, una que mi hijo me ha prohibido que yo hable, de verdad es tema de ellos, con la bendición de Dios, espero que se arreglen”, declaró la madre del futbolista.