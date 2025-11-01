Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

Melissa Klug y Jesús Barco terminaron su relación hace apenas dos semanas, en medio de un escándalo que habría provocado la salida del futbolista de su equipo en Huánuco. Tras esa mediática separación, una coincidencia en redes sociales encendió las alarmas de una posible reconciliación.

A mediados de octubre, la 'Blanca de Chucuito' remeció la farándula al anunciar en redes sociales que su relación con el futbolista había llegado a su final. Aunque minutos después borró el comunicado, más adelante reafirmó su ruptura con Barco, el padre de su última hija y con quien compartió cinco años de su vida.

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento

Semanas después de separarse, Jesús Barco y Melissa Klug sorprendieron al compartir las mismas imágenes de su hija en común. Las fotos, compartidas por ambos en sus respectivas redes, muestran a la pequeña con el mismo disfraz y en el mismo cuarto de juegos. Aunque no hay confirmación oficial, todo indica que la niña estaba en el mismo lugar cuando ambos tomaron las fotos, lo que sugiere que Barco habría estado en Lima tras su salida del equipo huanuqueño.

La publicación no pasó desapercibida. Aunque no aparecieron juntos, el detalle fue suficiente para que los seguidores especularan sobre un posible acercamiento. Más aún cuando la empresaria reaccionó con un corazón a la foto del padre de su última heredera, lo que sugiere que actualmente podrían tener una buena relación.

Melissa Klug y Jesús Barco le dieron la bienvenida a su hija en noviembre de 2023. Foto: Instagram

La mediática ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco

La separación de Melissa Klug y Jesús Barco se dio tras el escándalo que habría provocado el despido del pelotero del club Alianza Universidad de Huánuco y otras figuras como Carlos Ascues y Alexi Gómez, lo cual comenzó como un destape de Magaly Medina en el que fueron captados pasando una tarde con unas mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas.

Aunque ninguno dio detalles concretos, Melissa confirmó que la relación había terminado, si bien fue tajante al afirmar que no se dio debido a una tercera persona. La noticia sorprendió, ya que hasta entonces se mostraban unidos y activos en redes, donde compartían momentos de su vida en pareja y junto a su pequeña, quien en noviembre de 2025 cumplirá 2 años de edad.