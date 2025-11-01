HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Real Madrid vs Valencia EN VIVO
Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      
Espectáculos

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

A mediados de octubre, Melissa Klug anunció su ruptura con Jesús Barco en medio de un ampay destapado por Magaly Medina, en el que fue captado junto a otros compañeros y unas mujeres.

Melissa Klug y Jesús Barco se separaron tras 5 años de relación.
Melissa Klug y Jesús Barco se separaron tras 5 años de relación. | Foto: Instagram

Melissa Klug y Jesús Barco terminaron su relación hace apenas dos semanas, en medio de un escándalo que habría provocado la salida del futbolista de su equipo en Huánuco. Tras esa mediática separación, una coincidencia en redes sociales encendió las alarmas de una posible reconciliación.

A mediados de octubre, la 'Blanca de Chucuito' remeció la farándula al anunciar en redes sociales que su relación con el futbolista había llegado a su final. Aunque minutos después borró el comunicado, más adelante reafirmó su ruptura con Barco, el padre de su última hija y con quien compartió cinco años de su vida.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

lr.pe

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento

Semanas después de separarse, Jesús Barco y Melissa Klug sorprendieron al compartir las mismas imágenes de su hija en común. Las fotos, compartidas por ambos en sus respectivas redes, muestran a la pequeña con el mismo disfraz y en el mismo cuarto de juegos. Aunque no hay confirmación oficial, todo indica que la niña estaba en el mismo lugar cuando ambos tomaron las fotos, lo que sugiere que Barco habría estado en Lima tras su salida del equipo huanuqueño.

La publicación no pasó desapercibida. Aunque no aparecieron juntos, el detalle fue suficiente para que los seguidores especularan sobre un posible acercamiento. Más aún cuando la empresaria reaccionó con un corazón a la foto del padre de su última heredera, lo que sugiere que actualmente podrían tener una buena relación.

Melissa Klug y Jesús Barco le dieron la bienvenida a su hija en noviembre de 2023. Foto: Instagram

Melissa Klug y Jesús Barco le dieron la bienvenida a su hija en noviembre de 2023. Foto: Instagram

PUEDES VER: Hija de Melissa Klug se va hasta Jamaica para festejar el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina

lr.pe

La mediática ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco

La separación de Melissa Klug y Jesús Barco se dio tras el escándalo que habría provocado el despido del pelotero del club Alianza Universidad de Huánuco y otras figuras como Carlos Ascues y Alexi Gómez, lo cual comenzó como un destape de Magaly Medina en el que fueron captados pasando una tarde con unas mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas.

Aunque ninguno dio detalles concretos, Melissa confirmó que la relación había terminado, si bien fue tajante al afirmar que no se dio debido a una tercera persona. La noticia sorprendió, ya que hasta entonces se mostraban unidos y activos en redes, donde compartían momentos de su vida en pareja y junto a su pequeña, quien en noviembre de 2025 cumplirá 2 años de edad.

Notas relacionadas
Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug se va hasta Jamaica para festejar el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina

Hija de Melissa Klug se va hasta Jamaica para festejar el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina

LEER MÁS
Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: "Se ofrece recompensa a quien lo encuentre"

Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: "Se ofrece recompensa a quien lo encuentre"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

LEER MÁS
Integrantes de Son del Duke lanzan indirecta a Ale Seijas tras su salida: “Cielito Fernández, la verdadera ‘Chica rap’”

Integrantes de Son del Duke lanzan indirecta a Ale Seijas tras su salida: “Cielito Fernández, la verdadera ‘Chica rap’”

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

LEER MÁS
Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025