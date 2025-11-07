La hija de Melissa Klug, Melissa Lobatón Klug, encendió las alertas en sus miles de seguidores al revelar recientemente su delicado estado de salud. La joven influencer de 22 años contó que nuevamente padece de faringitis aguda y sinusitis.

A través de sus historias en Instagram explicó que, a pesar de seguir el tratamiento médico indicado, no ha logrado mejorar. “Antes que me digan: ‘Meli, toma pastillas’, aquí está mi receta y las estoy tomando a las horas que me ha indicado la doctora, pero no me ayuda en nada, siento que estoy peor”, reveló Lobatón Klug desde su habitación.

TE RECOMENDAMOS EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Melissa Lobatón Klug expone los dolorosos los síntomas que padece

Melissa Lobatón Klug, egresada de la carrera de repostería, reveló que los fuertes síntomas que presentan han ido empeorando con el paso de los días, al punto de mantenerla en cama la mayor parte del tiempo debido a los intensos dolores corporales.

“Esta es mi tercera madrugada con fiebre; supongo que para el domingo ya voy a estar ‘mejor’, pero ya no soporto el dolor. Y el dolor de cabeza no es solo dolor de cabeza… imagínense: dolor de garganta, dolor muscular en todo el cuerpo, fiebre, todo mal”, dijo la joven mientras mostraba dificultades para hablar debido a la tos.

Melissa Lobatón egresó de carrera y Melissa Klug se emocionó

Melissa Klug mostró su alegría por Melissa Lobatón, ya que su hija finalizó su carrera de repostería. La empresaria le dedicó un emotivo post en sus redes sociales. "Estoy tan orgullosa de ti mi vida. Terminaste tu carrera de pastelería", compartió, y publicó la foto de una torta.

Por su parte, la también influencer, le respondió a su madre y le agradeció por sus felicitaciones. “Te amo madre. Gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo", escribió. El año pasado la joven de 22 años también logró adquirir una moderna camioneta.