Hija de Melissa Klug ignora a Abel Lobatón y felicita a su madre por el Día del Padre: "La cabeza de esta familia"

En una fecha especial, Melissa Lobatón Klug, hija de la empresaria chalaca Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje por el Día del Padre que estuvo dirigido exclusivamente a su madre. La joven influencer de 21 años no mencionó a su padre biológico, lo que ha sido interpretado como una clara muestra de distanciamiento y ruptura de vínculos con él.

A través de sus historias en Instagram, Melissa Lobatón expresó su profundo agradecimiento hacia su madre por haber asumido ambos roles en su crianza. Esta publicación no solo conmovió a sus seguidores, sino que también generó debate en redes sociales por la ausencia total de referencias a Abel Lobatón, exfutbolista que tuvo una relación con la 'Blanca de Chucuito' y con quien tiene una hija en común.

Hija de Melissa Klug manda fuerte emotivo mensaje a su madre y marca distancia con su padre Abel Lobatón

“¡Feliz día del padre, mamá! Gracias por todo lo que haces por nosotros y sobre todo ser la cabeza de esta familia, gracias por siempre estar ahí para mí y nunca dejarme sola. Quisiera tener un poquito de esa fuerza y valentía que tú tienes para salir adelante, espero poder devolverte aunque sea un poquito de todo lo que me has dado. Te amo hasta la eternidad, madre”, escribió Melissa Lobatón en una historia de Instagram, dejando en claro su admiración por la ‘Blanca de Chucuito’.

La empresaria no tardó en responder con otro mensaje lleno de amor: “Te amo mi vida y siempre estaré para ti y dándote las fuerzas que necesites siempre mi vida, te amo”, replicó Melissa Klug, confirmando el fuerte vínculo entre madre e hija. Cabe recordar que en anteriores ocasiones, la influencer ha optado por mantenerse distante de su figura paterna, y esta publicación refuerza la decisión de no mantener vínculos públicos con él.

La vez que Abel Lobatón habló de su ausencia como padre

En el Día del Padre de 2024, Melissa Lobatón no dudó en expresar nuevamente su rechazo hacia su padre, Abel Lobatón, generando gran atención mediática. Las declaraciones fueron comentadas en el programa 'Magaly TV, la firme', donde Magaly Medina consultó al exfutbolista por su ausencia y la distancia con sus hijas.

Ante ello, Abel Lobatón se defendió señalando que la carrera de un deportista exige sacrificios personales. “El futbolista no está presente en el Día de la Madre, en el Día del Padre, ni en la graduación de sus hijos. Hay quienes no están en el nacimiento de su hijo porque deben trabajar. Entonces, ¿eso es fallar?”, declaró. Asimismo, respondió a las críticas de Samahara Lobatón, asegurando que los conflictos familiares no siempre se solucionan por conciliación, sino a través de procesos legales que suelen ser complejos y extensos.