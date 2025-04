En medio de crecientes rumores sobre un posible embarazo, Melissa Lobatón, hija menor de Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón, decidió pronunciarse para aclarar su situación personal y revelar el verdadero motivo detrás del mensaje enigmático que compartió con sus seguidores días atrás. El anuncio, que generó una ola de comentarios en redes sociales, encendió las alarmas entre sus fans, quienes asumieron que la joven influencer estaría esperando a su primer hijo.

La expectativa creció tras una publicación en la que Melissa anticipaba una "sorpresa" para sus seguidores. Las reacciones no se hicieron esperar, y pronto comenzaron a circular teorías sobre una posible maternidad. Sin embargo, lejos de tratarse de una noticia relacionada con su vida familiar, la revelación fue de carácter profesional y marcó un nuevo capítulo en su incursión como emprendedora.

¿Cuál fue el anuncio de Melissa Lobatón?

A través de sus historias de Instagram, Melissa Lobatón desmintió categóricamente los rumores de embarazo, dejando en claro que no está esperando un bebé. “La semana pasada yo les publiqué que les tenía una sorpresa y todo el mundo comenzó a decirme si estaba embarazada. No, no estoy embarazada. El día que esté embarazada yo les voy a contar”, expresó de forma tajante en un video difundido en sus redes sociales.

La verdadera novedad era su incursión en el mundo del emprendimiento digital. La hija de Melissa Klug reveló con entusiasmo que acaba de lanzar su propio negocio basado en la comercialización de productos importados desde Estados Unidos. “Oficialmente, les puedo contar sobre mi bebé. He tenido un hijo, sí, porque yo le llamo hijo a mi emprendimiento, así que espero su apoyo. Tengo todo lo que es traído 100% original”, anunció la influencer, quien también cursa estudios de pastelería.

¿Qué sucedió entre Melissa Lobatón y Anne Thorsen, hija de Evelyn Vela?

Hace unas semanas, Samahara Lobatón sorprendió al revelar el motivo real del distanciamiento entre Melissa Klug y Evelyn Vela. Según contó, la hija de Evelyn le habría quitado el novio a Melissa Lobatón, pese a que ambas crecieron juntas. “Ella sabía que este chico era enamorado de mi hermana”, aseguró.

“La chiquita lo negó todo. (...) Ella no se merecía este tipo de traición”, añadió Samahara, dejando en claro su molestia por la situación. Además, cuestionó que Jessica Newton la respalde: “No sé qué clase de ejemplo quiere dar sabiendo que se metió con el exenamorado de Melissita”.