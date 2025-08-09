Melissa Klug se muestra orgullosa tras el termino de la carrera que estudió su hija Melissa Lobatón. | Foto: Composición LR/Melissa Lobatón.

Melissa Klug se mostró muy emocionada tras publicar lo orgullosa que se encuentra luego que su hija Melissa Lobatón terminara sus estudios. La publicación lo hizo a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

La 'blanca de Chucuito' posteó lo contenta que está luego que una de sus hijas que tuvo con el exjugador de fútbol, Abel Lobatón. "Estoy tan orgullosa de ti mi vida. Terminaste tu carrera de pastelería", escribió Melissa Klug.

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, culminó su carrera a los 23 años

Con la inmensa emoción, Melissa Klug, volvió a reafirmar el amor que tiene por sus hijos, por lo que, tras el término de la carrera de pastelería por parte de Melissa Lobatón, sostuvo. "Te amo con todo mi ser". Además, Klug también escribió que ahora sí irán por un sueño, aunque no se especificó sobre cuál sería, solo colocó. "Ahora sí vamos por ese sueño".

Melissa Klug se mostró orgullosa y anunció que su hija Melissa Lobatón culminó su carrera de pastelería. Foto: Melissa Klug.

Y la respuesta por parte de su hija, Melissa Lobatón, no se dejó esperar, por lo que también le respondió a través de una historia en Instagram y agradeció a su madre por siempre estar apoyándola. "Te amo madre. Gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo".

¿Cuántos hijos tiene actualmente Melissa Klug?

Melissa Klug actualmente tiene 6 hijos. La mayor es Gianella Marquina, fruto de su relación con Raúl Marquina. Le siguen Samahara y Melissa Lobatón, ambas hijas con Abel Lobatón. Luego, tuvo dos hijos varones con Jefferson Farfán y último tiene una bebé con Jesús Barco.