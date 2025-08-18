HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Espectáculos

Álvaro Paz de la Barra es ampayado con mujeres en discoteca mientras Sofía Franco estaba fuera del país: difunden reveladoras imágenes

Álvaro Paz de la Barra fue captado en una discoteca de Miraflores bailando con mujeres, mientras Sofía Franco se encontraba en Panamá. El avance de 'Magaly TV, la firme' expone el video.

Álvaro Paz de la Barra es ampayado con mujeres en discoteca mientras Sofía Franco estaba fuera del país. Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram
Álvaro Paz de la Barra es ampayado con mujeres en discoteca mientras Sofía Franco estaba fuera del país. Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram | Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' registraron el preciso instante en que el aún esposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra, disfrutaba de una noche de fiesta en una conocida discoteca de Miraflores. En las imágenes se observa al político bailando y compartiendo de manera cercana con diferentes mujeres.

El avance promocional del programa de Magaly Medina generó revuelo en redes sociales al mostrar el nuevo ampay del exalcalde. “Hoy en Magaly TV: La noche loca de Álvaro Paz de la Barra en discoteca de Miraflores mientras Sofía Franco se encuentra en Panamá”, se escucha en la locución que anticipa el reportaje que será emitido esta noche.

PUEDES VER: Álvaro Paz de la Barra amenaza a Magaly Medina con enviarla a prisión y ella le responde con todo: 'Una patanería increíble'

lr.pe

Álvaro Paz de la Barra y su relación con Sofía Franco

Como se recuerda, la relación entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra ha estado marcada por constantes idas y vueltas. Aunque ambos han aparecido juntos en público en los últimos meses, lo cierto es que todavía no habrían formalizado su divorcio, situación que mantiene en suspenso la verdadera situación sentimental de la expareja.

A pesar de que se especulaba sobre una reconciliación, ninguno de los dos confirmó oficialmente el restablecimiento de su matrimonio. Este nuevo ampay promete avivar la polémica, especialmente porque Sofía Franco se encuentra de viaje por motivos personales, mientras su aún esposo es protagonista de un nuevo escándalo mediático.

PUEDES VER: Magaly critica duramente a Sofía Franco por no aclarar si retomó relación con Álvaro Paz de la Barra: 'En el fondo se avergüenza'

lr.pe

Magaly Medina critica a Sofía Franco por evadir pregunta sobre Álvaro

El 14 de mayo, Magaly Medina cuestionó la actitud evasiva de Sofía Franco al responder sobre su vínculo con el exalcalde de La Molina. La conductora señaló que la exfigura televisiva prefirió enfocarse en sus proyectos antes que hablar de su situación sentimental, lo que para la ‘Urraca’ evidencia que no quiere reconocer públicamente una reconciliación con alguien con quien mantuvo una relación marcada por la violencia.

“Yo creo que en el fondo tiene un poquito de vergüenza, de la censura, de las críticas y de los comentarios que va a escuchar porque es deprimente ver a una mujer que alguna vez ha sido maltratada y que ahora lo acompaña como incondicional, celebrándole todo”, expresó Magaly Medina.

Notas relacionadas
Sofía Franco exige que no la comparen con personajes de '¿Y dónde están las rubias?': “Es la envidia"

Sofía Franco exige que no la comparen con personajes de '¿Y dónde están las rubias?': “Es la envidia"

LEER MÁS
Álvaro Paz de la Barra amenaza a Magaly Medina con enviarla a prisión y ella le responde con todo: “Una patanería increíble”

Álvaro Paz de la Barra amenaza a Magaly Medina con enviarla a prisión y ella le responde con todo: “Una patanería increíble”

LEER MÁS
Magaly Medina explota contra Sofía Franco por su precandidatura a la alcaldía de Lima: “¿Alguien sensato podría votar por ella?”

Magaly Medina explota contra Sofía Franco por su precandidatura a la alcaldía de Lima: “¿Alguien sensato podría votar por ella?”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

LEER MÁS
Christian Meier protagoniza incómodo momento con reportera de 'América hoy' tras preguntas sobre el padre de Alondra García Miró

Christian Meier protagoniza incómodo momento con reportera de 'América hoy' tras preguntas sobre el padre de Alondra García Miró

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

LEER MÁS
Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Espectáculos

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

Hugo García tiene inesperada reacción al ser sorprendido bailando con Isabella Ladera tras la inauguración de su spa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota