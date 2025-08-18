Álvaro Paz de la Barra es ampayado con mujeres en discoteca mientras Sofía Franco estaba fuera del país. Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram | Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' registraron el preciso instante en que el aún esposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra, disfrutaba de una noche de fiesta en una conocida discoteca de Miraflores. En las imágenes se observa al político bailando y compartiendo de manera cercana con diferentes mujeres.

El avance promocional del programa de Magaly Medina generó revuelo en redes sociales al mostrar el nuevo ampay del exalcalde. “Hoy en Magaly TV: La noche loca de Álvaro Paz de la Barra en discoteca de Miraflores mientras Sofía Franco se encuentra en Panamá”, se escucha en la locución que anticipa el reportaje que será emitido esta noche.

Álvaro Paz de la Barra y su relación con Sofía Franco

Como se recuerda, la relación entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra ha estado marcada por constantes idas y vueltas. Aunque ambos han aparecido juntos en público en los últimos meses, lo cierto es que todavía no habrían formalizado su divorcio, situación que mantiene en suspenso la verdadera situación sentimental de la expareja.

A pesar de que se especulaba sobre una reconciliación, ninguno de los dos confirmó oficialmente el restablecimiento de su matrimonio. Este nuevo ampay promete avivar la polémica, especialmente porque Sofía Franco se encuentra de viaje por motivos personales, mientras su aún esposo es protagonista de un nuevo escándalo mediático.

Magaly Medina critica a Sofía Franco por evadir pregunta sobre Álvaro

El 14 de mayo, Magaly Medina cuestionó la actitud evasiva de Sofía Franco al responder sobre su vínculo con el exalcalde de La Molina. La conductora señaló que la exfigura televisiva prefirió enfocarse en sus proyectos antes que hablar de su situación sentimental, lo que para la ‘Urraca’ evidencia que no quiere reconocer públicamente una reconciliación con alguien con quien mantuvo una relación marcada por la violencia.

“Yo creo que en el fondo tiene un poquito de vergüenza, de la censura, de las críticas y de los comentarios que va a escuchar porque es deprimente ver a una mujer que alguna vez ha sido maltratada y que ahora lo acompaña como incondicional, celebrándole todo”, expresó Magaly Medina.