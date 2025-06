Sofía Franco exige que no la comparen con personajes de '¿Y dónde están las rubias?': “Es la envidia"

Sofía Franco se pronunció sobre las comparaciones con los personajes de la popular comedia estadounidense '¿Y dónde están las rubias?', protagonizada por los hermanos Shawn y Marlon Wayans. La también conductora de televisión, quien recientemente anunció su precandidatura a la alcaldía de Lima, abordó el tema durante su participación en un segmento de 'El gran chef famosos', en el que no ocultó su incomodidad ante las bromas que recibe.

“No me vuelvan a decir eso. No me parezco a esas chicas. No sé por qué me pusieron esa ‘chapa’. Voy a investigar quién fue. Tengo unas ideas (...) Eso es la envidia”, declaró Sofía Franco, intentando tomar la situación con humor. Aunque reconoció que la comparación le pareció ocurrente, la conductora aseguró que investigará de quién proviene estas bromas.

Sofía Franco y su fuerte exigencia tras comparaciones con personajes de '¿Y dónde están las rubias?'

Durante una dinámica para la plataforma de YouTube de 'El gran chef famosos', Sofía Franco respondió a las preguntas basadas en las búsquedas más frecuentes sobre ella en Google. Entre los temas mencionados aparecieron su edad, su hijo, su participación en Viña del Mar y una comparación que ha persistido a lo largo del tiempo: su supuesto parecido con los personajes de la película '¿Y dónde están las rubias?'. Ante esto, la conductora fue clara y, con un tono divertido, pero firme, pidió que no la sigan llamando de esa manera, asegurando que no se identifica con esos personajes.

Sofía Franco se lanza como precandidata a la alcaldía de Lima

La presentadora de televisión decidió dar un paso distinto al unirse a la agrupación política del padre de Cassandra Sanchez de Lamadrid, Carlos Morales, quien pertenece al partido 'Progresemos'. Sofía Franco se ha destacado por su presencia en los medios de comunicación, pero ahora, se aventura en un terreno completamente diferente. Cabe mencionar que, la agrupación política Progresemos tiene un perfil relativamente bajo en comparación con otros partidos más tradicionales, lo que podría dificultar la visibilidad de la conductora en la contienda electoral.