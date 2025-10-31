HOYSuscripcion LR Focus

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Sin actividades oficiales y acusaciones de usurpación, la reina de belleza Thalia Vera busca que Jessica Newton limpie su imagen y brinde apoyo en medio de la controversia.

A pesar de invertir más de S/30000 en el certamen, Thalía ha enfrentado decepción por la falta de apoyo de la organización liderada por Jessica Newton. Fotos: Instagram
A pesar de invertir más de S/30000 en el certamen, Thalía ha enfrentado decepción por la falta de apoyo de la organización liderada por Jessica Newton. Fotos: Instagram

Thalía Vera Villanueva es ingeniera de profesión, es empresaria, dirige la fundación Sin Límites y se coronó como Reina del II Concurso Nacional de Marinera. A sus 28 años, había logrado todo lo que se había propuesto. Sin embargo, tenía un sueño pendiente: convertirse en soberana de la belleza de La Libertad y así representar a su región en un concurso nacional. En febrero pensó que lo había conseguido, sin embargo, tras un incidente con un reportero, la organización le dio la espalda.

En esta entrevista con La República, Thalía Vera comentó que Jessica Newton estuvo presente en la gala final del Miss Región la Libertad 2024. Aquella vez, según la norteña, la directora del Miss Perú le prometió a ella y a sus otras compañeras -quienes también fueron coronadas- que trabajarían juntas por todo un año. Sin embargo, solo ha tenido dos actividades oficiales en todos estos meses.

PUEDES VER: Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Thalía Vera y su experiencia como reina de belleza

Thalía Vera Villanueva vio en el Miss Región la Libertad 2024 la oportunidad de cumplir sus sueños. Por eso, cuando supo que tenía que pagar S/2500 para inscribirse en el certamen, no se hizo problemas. Durante el concurso, se dio cuenta de que tenía que invertir mucho más. Pero nada le importaba. Solo deseaba coronarse.

Cuando ella y otras cuatro compañeras se enteraron de que iban a ser coronadas, Thalia Vera tuvo que desembolsar S/5000 solo por la corona, ya que la banda era costeada por el certamen liderado por Magaly Venegas, directora del Miss Perú La Libertad que tendrían varias denuncias en su contra por falta de pagos y maltrato a sus candidatas. Al final, la ingeniera terminó por gastar más de S/30000, monto que pasa a segundo lugar, pues más le duele la decepción que se llevó por parte de Jessica Newton y toda su organización. 

“Me siento bastante decepcionada. Quiero pensar que la señora Jessica Newton no ha tenido conocimiento de todas las cosas que guarda la señora Magaly Venegas o cómo ella hace su trabajo en La Libertad. Quiero suponer eso porque no creo que la señora Jessica Newton, siendo una persona correcta, avale todas las cosas que se hacen allá”, manifestó.

Thalía Vera Villanueva, ingeniera y empresaria, se coronó como Miss Región La Libertad, pero su sueño de representar a su región se ha visto empañado. Foto: Instagram/Thalía Vera

Thalía Vera Villanueva, ingeniera y empresaria, se coronó como Miss Región La Libertad, pero su sueño de representar a su región se ha visto empañado. Foto: Instagram/Thalía Vera

¿Qué ha pasado con el título de Thalía Vera? 

A pesar de que la comunicación con la organización de Jessica Newton no fue la mejor, Thalia Vera contó que solo asistió a dos eventos como Miss Región la Libertad 2024, título por el que ha sido tildada de usurpadora. Según la modelo, ella fue contactada por Eder Peláez, quien mostró que ha registrado ante Indecopi la marca Miss La Libertad; por lo que la banda que recibió la empresaria debería decir Miss Perú Región La Libertad, y no simplemente Miss Región La Libertad.

“Se ha manchado y se ha puesto en tela de juicio mi imagen y el trabajo que bien que vengo haciendo como reina y también como profesional y empresaria”, dijo Thalia, luego de que la acusaran de quedarse con un título que no le corresponde. 

Thalía Vera pide respaldo de Jessica Newton

Según Thalia Vera, la falta de apoyo por parte de la organización del Miss Perú, inició cuando ella se vio envuelta en una polémica entrevista con Roger Niño, periodista de ‘Polémica Noticias’. A pesar de que el público la respaldó, tanto Jessica Newton como Magaly Venegas le dieron la espalda.

“Definitivamente, me siento muy afectada y muy decepcionada por cómo se comporta la organización. Creo yo que la señora Jessica no está al tanto de esto y si lo está, pues qué decepción que jueguen con el sueño de muchas señoritas que participan en este certamen”, dijo con la voz entrecortada.

Finalmente, Thalía está a la espera de que Jessica Newton se contacte con ella para que pueda limpiar su imagen. “En realidad, lo espero porque para nosotros la referente en La Libertad es la señora Jessica Newton, no Magaly”, concluyó.

Peruana Karla Bacigalupo es una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según reconocido experto en concursos de belleza

Peruana Karla Bacigalupo es una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según reconocido experto en concursos de belleza

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Famosa exmiss Perú impacta al convertirse en proyectista de obra para luchar por el futuro de su hijo: “Es un desafío diario”

Famosa exmiss Perú impacta al convertirse en proyectista de obra para luchar por el futuro de su hijo: "Es un desafío diario"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: "Tus chistes no son de agrado"

Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

Milena Zárate se casó con el tatuador Carlos Mendoza en una boda simbólica en Estados Unidos: “Nuestra locura de amor”

Milena Zárate se casó con el tatuador Carlos Mendoza en una boda simbólica en Estados Unidos: "Nuestra locura de amor"

