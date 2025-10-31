A pesar de invertir más de S/30000 en el certamen, Thalía ha enfrentado decepción por la falta de apoyo de la organización liderada por Jessica Newton. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

A pesar de invertir más de S/30000 en el certamen, Thalía ha enfrentado decepción por la falta de apoyo de la organización liderada por Jessica Newton. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Thalía Vera Villanueva es ingeniera de profesión, es empresaria, dirige la fundación Sin Límites y se coronó como Reina del II Concurso Nacional de Marinera. A sus 28 años, había logrado todo lo que se había propuesto. Sin embargo, tenía un sueño pendiente: convertirse en soberana de la belleza de La Libertad y así representar a su región en un concurso nacional. En febrero pensó que lo había conseguido, sin embargo, tras un incidente con un reportero, la organización le dio la espalda.

En esta entrevista con La República, Thalía Vera comentó que Jessica Newton estuvo presente en la gala final del Miss Región la Libertad 2024. Aquella vez, según la norteña, la directora del Miss Perú le prometió a ella y a sus otras compañeras -quienes también fueron coronadas- que trabajarían juntas por todo un año. Sin embargo, solo ha tenido dos actividades oficiales en todos estos meses.

Thalía Vera y su experiencia como reina de belleza



Thalía Vera Villanueva vio en el Miss Región la Libertad 2024 la oportunidad de cumplir sus sueños. Por eso, cuando supo que tenía que pagar S/2500 para inscribirse en el certamen, no se hizo problemas. Durante el concurso, se dio cuenta de que tenía que invertir mucho más. Pero nada le importaba. Solo deseaba coronarse.

Cuando ella y otras cuatro compañeras se enteraron de que iban a ser coronadas, Thalia Vera tuvo que desembolsar S/5000 solo por la corona, ya que la banda era costeada por el certamen liderado por Magaly Venegas, directora del Miss Perú La Libertad que tendrían varias denuncias en su contra por falta de pagos y maltrato a sus candidatas. Al final, la ingeniera terminó por gastar más de S/30000, monto que pasa a segundo lugar, pues más le duele la decepción que se llevó por parte de Jessica Newton y toda su organización.

“Me siento bastante decepcionada. Quiero pensar que la señora Jessica Newton no ha tenido conocimiento de todas las cosas que guarda la señora Magaly Venegas o cómo ella hace su trabajo en La Libertad. Quiero suponer eso porque no creo que la señora Jessica Newton, siendo una persona correcta, avale todas las cosas que se hacen allá”, manifestó.

Thalía Vera Villanueva, ingeniera y empresaria, se coronó como Miss Región La Libertad, pero su sueño de representar a su región se ha visto empañado. Foto: Instagram/Thalía Vera

¿Qué ha pasado con el título de Thalía Vera?



A pesar de que la comunicación con la organización de Jessica Newton no fue la mejor, Thalia Vera contó que solo asistió a dos eventos como Miss Región la Libertad 2024, título por el que ha sido tildada de usurpadora. Según la modelo, ella fue contactada por Eder Peláez, quien mostró que ha registrado ante Indecopi la marca Miss La Libertad; por lo que la banda que recibió la empresaria debería decir Miss Perú Región La Libertad, y no simplemente Miss Región La Libertad.

“Se ha manchado y se ha puesto en tela de juicio mi imagen y el trabajo que bien que vengo haciendo como reina y también como profesional y empresaria”, dijo Thalia, luego de que la acusaran de quedarse con un título que no le corresponde.

Thalía Vera pide respaldo de Jessica Newton



Según Thalia Vera, la falta de apoyo por parte de la organización del Miss Perú, inició cuando ella se vio envuelta en una polémica entrevista con Roger Niño, periodista de ‘Polémica Noticias’. A pesar de que el público la respaldó, tanto Jessica Newton como Magaly Venegas le dieron la espalda.

“Definitivamente, me siento muy afectada y muy decepcionada por cómo se comporta la organización. Creo yo que la señora Jessica no está al tanto de esto y si lo está, pues qué decepción que jueguen con el sueño de muchas señoritas que participan en este certamen”, dijo con la voz entrecortada.

Finalmente, Thalía está a la espera de que Jessica Newton se contacte con ella para que pueda limpiar su imagen. “En realidad, lo espero porque para nosotros la referente en La Libertad es la señora Jessica Newton, no Magaly”, concluyó.

